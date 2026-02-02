南丫岛宝华园银主盘380万开拍 低估价24% 距码头5分钟步程

南丫岛环境恬静纯朴，周遭四面环海，带有小岛风情，为享受闲情逸致的理想环境，区内宝华园一个银主盘，开价380万，较估价低24%，平均建筑呎价5429元。

忠诚拍卖行发言人表示，南丫岛榕树湾宝华园9号地下A室及B室，建筑面积约700方呎，属银主盘，开拍价380万，较银行估价的500万低120万或24%，建筑呎价5429元，将于2月4日（周三）拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。

南丫岛榕树湾宝华园9号地下A室及B室，开拍价380万，较估价低120万或24%。

单位间隔四正实用，大厅呈长方设计，空间宽阔，而且灵活性高，住户可按个人需求放置家具。另外设有多道落地玻璃趟门连接室外，不但采光度十足同时可将室外开扬的海景尽收眼底。

房间亦见宽敞，放置睡床后仍有足够空间摆放衣柜或书桌等。不过单位有不少拆除痕迹及污渍，住户在入住前需再略加装修。

屋苑交通方便，前往码头仅需约5分钟路程，而榕树湾每日有逾30班船次可供来往中环，出入无阻。另外邻近码头的榕树湾大街亦有不同种类的餐厅可供选择，满足对不同菜系追求。

小学校网为98，共有10间小学坐落区内，属离岛区小学派位学额最多的地区，其中灵粮堂秀德小学及救世军林拔中纪念学校等均为较受欢迎学校。中学校网为离岛，共有9间中学，大多位于东涌，包括唯一一间BAND 1中学保良局马锦明夫人章馥仙中学。