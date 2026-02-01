尖沙咀凯誉银主盘660万拍卖 低银行估值10%
更新时间：14:36 2026-02-01 HKT
发布时间：14:36 2026-02-01 HKT
发布时间：14:36 2026-02-01 HKT
环亚拍卖行发言人表示，尖沙咀凯誉低层H室，面积435方呎，单位曾于2018年1月以1,001.09万元成交，现时沦为银主盘，开拍价660万元，较银行估价最高730万元低70万元或约10%，呎价15,172元，将于2月10日（下周二）拍卖。
元朗褔顺楼开拍价178万
黄开基拍卖行发言人表示，元朗褔顺楼低层6室，属业主盘，面积395方呎，开拍价178万元，预计较银行估价低逾20%，呎价4,506元，现址已间隔为3个套房，预料月租可达1.5万元，将于2月4日（周三）拍卖，同场共有约14项物业可供竞投。
南丫岛宝华园开拍价380万
忠诚拍卖行发言人表示，南丫岛榕树湾宝华园单号地下A室及B室，建筑面积约700方呎，属银主盘，开拍价380万元，较银行估价的500万元低120万元或24%，建筑呎价5,429元，将于2月4日（周三）拍卖，同场共有约15项物业可供竞投。
