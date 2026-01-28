Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田君柏 高雅阔厅时尚亮丽 连逾690呎花园

笋盘推介
何文田为传统豪宅地段，享名校网优势，小学34校网，区内著名豪宅屋苑君柏，主打千呎以上的大宅。是次为大家精选当中的罕有连花园特色户，实用面积1617方呎，4房2套间隔，全屋靓装修，布置讲究，最大卖点是连逾690呎花园，让家人好好放松，享受户外时光。

甫入大门，偌大客饭厅即映入眼帘，全厅以云石纹地砖铺设，格调高雅。屋主巧妙运用厅堂宽广优势，以家具划分客厅与饭厅区域。

1617方呎4房2套

饭厅配置圆形餐桌及配套餐椅，天花悬挂特色水晶吊灯，旁设装饰柜。移步至客厅，宽敞空间摆放舒适的沙发，沙发面向大型电视及设计别致的黑白色调地柜。

放盘煞食点是厅堂外连逾690呎花园，可在家举办烧烤派对或享受悠闲下午茶。单位提供4房间，其中一间套房以双人床置中，方便三边落床。

必睇靓位

罕有花园特色户

拥品味靓装修

属34小学名校网

毗邻港铁宋皇台站

放盘单位资料

物业名称：君柏
地址：何文田亚皆老街204号
楼龄：9年
单位：7座低层单位
实用面积：1617方呎
           692方呎(花园) 
间隔：4房2套
叫价：4500万元
呎价：27829元
代理行：利嘉阁地产
电话：9419 5422（曾小姐）
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

