爱琴湾复式银主盘开拍价598万 低银行估值20%

笋盘推介
更新时间：11:08 2026-01-25 HKT
发布时间：11:08 2026-01-25 HKT

环亚拍卖行发言人表示，屯门爱琴湾一个复式户，面积1,125方呎，3房1套间隔，物业属银主盘，开拍价598万元，较银行估价750万元低152万元或20%，呎价约5,316元，将于1月27日（周二）拍卖，同场共有约62项物业可供竞投。

兴汉大厦银主盘开拍价590万

忠诚拍卖行发言人表示，北角兴汉大厦中层C室银主盘，面积约504方呎，2房间隔，开拍价590万元，较银行估价的655万元低65万元或10%，呎价11,706元，将于1月28日（周三）拍卖，同场共有约17项物业可供竞投。

屯门嘉福里全幢开拍价950万

黄开基拍卖行发言人表示，屯门嘉福里双号全幢，每层约700方呎，建筑面积共约2,100方呎，属业主盘，开拍价950万元，较银行估价1200万元低250万元或约21%，建筑呎价约4,524元，将于1月28日（周三）拍卖，同场共有约19项物业可供竞投。上述物业连约推出，现时月租6万元，若以开拍价计算，料回报约7.5厘。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

