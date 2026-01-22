半新楼银主盘低市价11%至21%拍卖 维港1号每呎1.7万沽

近期楼市渐见起色，楼价亦止跌回升，部分银主乘机推拍旗下楼盘，昨日拍卖场共录9宗成交，包括7项银主物业，当中不少属半新盘的银主盘，均以低市价11%至21%拍出，最瞩目为启德维港1号一个银主盘以565万拍出，每呎1.7万。

土瓜湾「废墟」银主盘开价290万推拍 投资者博收购落空终断供

黄开基拍卖行昨日举办物业拍卖会，推出41项物拍卖，包括住宅、写字楼、工厦及商舖等，吸引约130人出席拍卖场抢盘，务求投得心头好，该行即场拍出7售物业，包括5个银主盘。

维港1号565万沽

昨日拍出的银主盘当中不乏半新盘物业，其中启德维港1号2A座中层E室，面积332方呎，属1房户采开放式厨房设计，银主开价450万推拍，吸引大约3组准买家出价竞投，抢高115万或25.6%，最终以565万拍出，呎价约17018元，对比该屋苑近期成交呎价约1.9万计，属低市价约11%。而上述单位原业主于2021年7月以908.2万一手购入，曾2次向不同公司借贷，其后沦为银主盘，若以购入价计，该单位5年贬值约343.2或37.8%。

启德维港1号一个银主盘获3组客竞投，抢高25.6%以565万拍出。

嘉熙呎价1.23万

大埔白石角嘉熙9座一个连天台银主盘，面积527方呎，另连460方呎天台，属2房间隔，叫价580万推拍，有约3组准买家出价，抢高约71万或12.2%，以651万拍出，呎价约12353元，较该屋苑近期平均成交呎价约1.4万计，属低市价约12%。据了解，原业主于2021年3月以974.2万一手购入单位，若以购入价计，单位5年间贬值约323.2万或33.2%

愉景湾意堤6座高层D室，面积412方呎，原则属开放式间隔，单位享海景，银主叫侦350万拍卖，亦吸引约3客出价承拍，最终以405万拍出，呎价约9830元，亦较该屋苑近期平均成交呎价约1.25万计，属低市价约21%。若以该单位2019年8月724万购入价计，单位6年间贬值约319万或44.1%。

石峡尾街31A号一个面积420方呎单位，银主开价160万，则抢高58万或36.3%，以218万成交，呎价约5190元；成交价对比2022年3月的330万购入价计，单位3年间贬值约112万或33.9%。

而沙田田心村双号地下一个面积190方呎的银主盘则以141万拍出，呎价约7421元。另外，九龙龙总大厦一个面积674方呎的法院令物业则以685万获承接，呎价约10163元。

另外，忠诚拍卖行昨亦拍出2个车位银主盘，包括北角枫林花园有2个车位，分别以73万及88万拍出。而拍卖前亦售出南丫岛榕树湾大坪106号一个业主盘，建筑面积350方呎，以150万拍出，呎价约4286元。