跑马地 浩利大厦 修长大厅浅木色调 望茂密翠树景
更新时间：07:00 2026-01-19 HKT
发布时间：07:00 2026-01-19 HKT
发布时间：07:00 2026-01-19 HKT
跑马地单幢盘浩利大厦，对正跑马地马场，另外，距离铜锣湾不远。今天精选该物业低层B室，实用面积727方呎，内附靓装，向马场方向，望茂密翠树景，最新叫价1200万，实用呎价约16506元。
今日参观的单位采长形开则，空间阔落。入门先见开放式厨房，配以齐全煮食设备，更设型格吧枱及高椅。饭厅紧邻开放式厨房，摆放方形饭桌，方便日常聚餐。客厅有L形沙发，前方则为茶几，铺有地毡，并有挂墙电视，空间实用。
客厅设落地玻璃将翠绿景引入室，向跑马地马场方向，望茂密翠树景。放盘为2房设计，主人房于房间正中置可三边落床的双人床，靠墙有到顶衣柜，亦有阔窗可为一室提供充沛阳光。
跑马地浩利大厦为单幢物业，提供超过40个单位。从物业步行至铜锣湾约15分钟步程，区内商场林立，提供不同购物饮食及娱乐选择。
放盘单位资料
物业名称：浩利大厦
地址：黄泥涌道21-23号
楼龄：58年
单位：低层B室
实用面积：727方呎
间隔：2房
叫价：1200万元
呎价：16506元
代理行：美联物业
电话：5188 1389（李小姐）
相片由代理行提供
最Hit
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT