西半山联邦花园 米白大厅洋溢暖意 附设赏景露台

西半山老牌豪宅联邦花园，位于小学名校网，以单位开则方正及实用率高见称。是次为大家精选该屋苑低层C室，实用面积1166方呎，3房间隔，现叫价1960万。

踏进单位，即见大厅主调为深木地板。饭厅现时有饭桌，一旁设有储物柜储物。客厅有三人沙发以及单人沙发，并有茶几，同时铺上特色地毡。大厅有落地玻璃窗连露台。

1166呎3房间隔

单位为3房间隔，进入主人房，即见房内空间充足，置可三边落床的双人床后仍有足够走动空间，另外2间房开则方正，易于放置家具。独立厨房备有L形上下层厨柜，可放置厨房用品，不乏备餐空间，另备有焗炉等基本设备，单位并提供工人房。

联邦花园由5座大厦组成，楼龄逾50年，共提供400伙，住客可享用户外泳池、健身室、儿童游乐场等设施。此外，该屋苑位处小学11校网，中学校网为中西区。

必睇靓位

望翠绿景，环境宁静

厅房方正实用，连露台

附清雅靓装

小学11校网，名校林立

放盘单位资料

物业名称：联邦花园

地址：西半山干德道41号

楼龄：54年

单位：低层C室

实用面积：1166方呎

间隔：3房2浴及工人房

叫价：1960万

呎价：16810元

代理行：OKAY.com 屋企

电话：9726 3080(谢小姐)

相片由代理行提供

