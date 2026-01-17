Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西半山 宝威阁 修长大厅浅木色调 饱览开扬市景

宝威阁坐落西半山传统豪宅聚居地，位处小学名校网，吸引实力用家。今天精选该项目一个3房2浴单位，实用面积1051方呎，内栊企理，饱览开扬市景，远见海景，最新月租叫价52000元，实用呎租约49元。

甫入单位，即见大厅，空间偌大，两厅区分明确，开放式厨房设计方便多人同时下厨，亦可让人边煮食边跟亲友谈天，内有U形上下厨柜，有额外的工作枱可用作备餐，空间充足。客厅有阔窗引自然光入室，令一室通透明亮，并另连露台，可享开扬市景，远见海景。

放盘间隔为3房2浴，主人房可置中放置三边落床的双人床，房内亦有2边大阔窗，一室光猛。单位有2间浴室，当中有一浴室有提供浴缸，让住户在一天的辛劳过后放松身心。

宝威阁位于栢道4号，共有2座，提供约208个单位。项目交通便利，邻近港铁西营盘站。此外，屋苑毗邻苏豪区，饮食娱乐选择众多，住户生活方便。

放租单位资料

物业名称：宝威阁
地址：西半山道4号
楼龄：37年
单位：中层5室
实用面积：1051方呎 
间隔：3房2浴
叫租：52000元
呎租：49元
代理行：OKAY.com屋企
电话：9843 1177（钟小姐）
相片由代理行提供


 

