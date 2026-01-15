九龙塘贤文礼士 宽敞巨厅悠闲舒适 特设空中泳池

九龙塘著名豪宅贤文礼士，享小学41校网优势，名校林立。是次介绍一座独立洋房放盘，实用面积3452方呎，为市区鲜有大户，采用4房连工人房间隔，装潢新净时尚，内置电梯、户外花园及天台连泳池，私隐度高，住户可独享悠闲舒适生活。

3452方呎4房连工人房

步入洋房，即见内置升降机，地下为高旷大厅及梗厨，地面铺砌有光面浅调地砖，主墙身采用云石纹设计，建构出时尚舒适的主厅氛围。原业主在客厅置中设一组灰色沙发，正对挂墙电视，生活空间宽敞，尽见巨宅风范。

饭厅位于客厅后方，已安装有艺术感吊灯，连同长餐桌及餐椅套装，迎合大家庭用户或热爱宴客的用户。

大厅另设两道落地玻璃门，通往户外花园，与花草、阳光为伴，放慢心情，闲时在此户外野餐、烧烤。厨房设上下厨柜，已安装明火炉具、焗炉等各式厨电，日常三餐可轻松入厨。

拾级而上，为3间睡房，现场所见，其中一间套房设阔窗，墙身设多个浅木色嵌入柜及衣柜等，可井然有序收纳书本、衣物服饰。

主人套房位于上一层，双人床可3边下床，另设独立衣帽间连套浴，附双洗手盘、独立浴缸等，媲美酒店级配置，享专属沐浴、打扮时光。

洋房顶层为天台，特设有户外泳池，炎炎夏日在此运动或嬉水等。

贤文礼士位于延文礼士道38号，楼龄约9年，分设有4座分层住宅大楼及5座洋房，提供134伙，另设住客会所。屋苑邻近九龙主干道之一的联合道，自驾人士出入便利。

必睇靓位

名校网优势

九龙塘罕有洋房

新净典雅装潢

内置电梯、连花园及天台

放盘单位资料

物业名称：贤文礼士

地址：九龙塘延文礼士道38号

楼龄：9年

单位：洋房

实用面积：3452方呎

间隔：4房连工人房

叫价：售 1.5亿元(连车位)

租32万元

呎价：售43453元

租93元

代理行：美联物业

电话：9120 6120（香小姐）

