薄扶林金碧花园 宽阔巨厅典雅格调 附连花园泳池

笋盘推介
更新时间：15:13 2026-01-14 HKT
发布时间：15:13 2026-01-14 HKT

薄扶林豪宅屋苑金碧花园，环境恬静，生活环境舒适。今次精选该项目地下特色单位，实用面积3644方呎，6房2套间隔，最吸引是连约5000方呎花园，园内有泳池。

今次为大家推介金碧花园地下放盘，实用面积3644方呎，踏进单位，装修精美的厅堂映入眼帘，现场所见，屋主更特别划分出酒吧区及桌球室，提供了宽广的娱乐活动空间。

3644呎6房2套间隔

客厅布置及陈设讲究，客厅主角是蓝色沙发，靠墙置有一大面展示柜，可让住户摆放不同收藏品。屋主特别在开放式厨房旁放置饭桌。踏出屋外，即见约5000方呎花园，园内有泳池。

全屋为6房2套，另连2工人房，全部方正，易于放置家具。厨浴方面，保养新净，当中厨房煮食设备齐全，相信不少好入厨人士甚为喜爱。

位置上，由金碧花园自驾前往中环只需约20分钟，转眼就可到达香港核心商业区；同时，驾车约5至10分钟即可到数码港商场采购日常用品。

必睇靓位

  • 附约5000呎泳池花园
  • 6房2套，厅大房大
  • 连2车位放售
  • 低密度住宅，环境清幽

放盘单位资料

物业名称：金碧花园
地址：薄扶林金粟街22-24号
楼龄：62年
单位：连花园特色户
实用面积：3644方呎
          约5000方呎(花园)
间隔：6房2套
叫价：1.38亿(连2车位)
呎价：37870元
代理行：中原地产
电话：5688 1441(Cherie Chiu)
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

