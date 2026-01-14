Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

笔架山缇山 高旷巨厅低调奢华 附私家大庭院

笋盘推介
更新时间：15:03 2026-01-14 HKT
发布时间：15:03 2026-01-14 HKT

九龙笔架山上的低密度豪宅项目缇山，由洋房及分层单位组成，享极高私隐度，居住环境恬静。今日介绍项目一座靓装洋房，实用面积2913方呎，4房间隔，单位楼底特高，装潢时尚高雅，附连私家大庭院。最新叫价1.58亿。

甫入大屋，地下主要为宽阔客饭厅，设计师利用高楼底优势，建有假天花，配合浅色大型家具以及特色灯饰，展现全屋低调奢华气派。移至饭厅，设有特色墙，同样建有特色天花，摆放了大型圆型云石餐桌，天花挂上精致圆形水晶吊灯，雅致舒适。

2913方呎4房间隔

客厅设有落地玻璃，连接私家花园，令全屋更显通透明亮，延展出户外空间。洋房为4房间隔，皆宽阔方正，设有大窗采光，可放置大型寝具、衣柜等。另外，洋房设有天台，可在此晾晒衣物、摆放盆栽等。

由缇山出发，前往港铁九龙塘站及大型商场又一城仅少于10分钟车程。

必睇靓位

  • 罕有独立屋放盘
  • 全屋华丽气派装潢
  • 4房间隔
  • 约10分钟车程到九龙塘站及又一城

放盘单位资料

物业名称：缇山
地址：龙驹道9号
楼龄：7年
单位：洋房
实用面积：2913方呎 
间隔：4房
叫价：1.58亿元
呎价：54240元
代理行：美联物业
电话：6517 6668（梁先生）
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
8小时前
泰国一在建高铁地盘，一部起重机高空堕下击中行驶中火车。美联社
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿25死79伤︱多图
即时国际
1小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
8小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
23小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
18小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
4小时前
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
7小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前