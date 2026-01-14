笔架山缇山 高旷巨厅低调奢华 附私家大庭院

九龙笔架山上的低密度豪宅项目缇山，由洋房及分层单位组成，享极高私隐度，居住环境恬静。今日介绍项目一座靓装洋房，实用面积2913方呎，4房间隔，单位楼底特高，装潢时尚高雅，附连私家大庭院。最新叫价1.58亿。

甫入大屋，地下主要为宽阔客饭厅，设计师利用高楼底优势，建有假天花，配合浅色大型家具以及特色灯饰，展现全屋低调奢华气派。移至饭厅，设有特色墙，同样建有特色天花，摆放了大型圆型云石餐桌，天花挂上精致圆形水晶吊灯，雅致舒适。

2913方呎4房间隔

客厅设有落地玻璃，连接私家花园，令全屋更显通透明亮，延展出户外空间。洋房为4房间隔，皆宽阔方正，设有大窗采光，可放置大型寝具、衣柜等。另外，洋房设有天台，可在此晾晒衣物、摆放盆栽等。

由缇山出发，前往港铁九龙塘站及大型商场又一城仅少于10分钟车程。

必睇靓位

罕有独立屋放盘

全屋华丽气派装潢

4房间隔

约10分钟车程到九龙塘站及又一城

放盘单位资料

物业名称：缇山

地址：龙驹道9号

楼龄：7年

单位：洋房

实用面积：2913方呎

间隔：4房

叫价：1.58亿元

呎价：54240元

代理行：美联物业

电话：6517 6668（梁先生）

*相片由代理行提供