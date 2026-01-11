Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔旧楼银主盘开价280万 低估价13%

更新时间：13:20 2026-01-11 HKT
发布时间：13:20 2026-01-11 HKT

环亚拍卖行发言人表示，湾仔闹市庄士敦道一个旧楼单位，属罕有盘源，面积355方呎，开拍价280万元，较银行估价的320万元低40万元或约13%，呎价7,887元，将于1月13日（周二）拍卖，同场共有约60项物业可供竞投。上址为庄士敦道146号5楼，物业曾于2012年9月以365万元成交，惟现时已沦为银主盘，开拍价更较当年购入价低23%。

何文田龙总大厦开拍价600万

黄开基拍卖行发言人表示，何文田龙总大厦A室，面积约674方呎，为法院令物业，开拍价600万元，较银行估价的751万元低151万元或20%，呎价8,902元，将于1月21日（下周三）拍卖，同场共有约12项物业可供竞投。

上水金钱村全幢1180万元推拍

忠诚拍卖行发言人表示，上水金钱村单号全幢，建筑面积2,100方呎，坐拥天台及露台，物业属业主盘，业主于2022年12月以1,350万元购入该全幢，现时以1,180万元推拍，呎价5,619元，将于1月14日（周三）拍卖，同场共有约12项物业可供竞投。据了解，由于银行向来对村屋估价相对保守，就该全幢估价仅为950万元，拍卖价较估价高24%。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

