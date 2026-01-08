Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡相思湾 宽阔大厅清雅自然 附设特大花园

西贡区居住密度较低，是向往亲亲大自然理想居所。今日为大家介绍相思湾下复式村屋，建筑面积1400方呎，3房2浴设计，内栊全面翻新，富有设计感，外连私家花园，日日望山海靓景。

今日参观的村屋采下复式设计，设1露天车位。放盘地下主要为客饭厅及厨房，整个空间属开放式格局，流畅衔接室内与户外环境。装潢方面，屋主已全面翻新，装潢以家庭生活为核心，配以精心家私设计，同时透过巧妙的收纳规划创造充裕空间。

1400呎3房2浴设计

厨房设置齐全烹饪设备，亦提供不少收纳空间，更设有酒吧枱连高凳。厅堂设落地玻璃连接特大花园，花园部分空间铺设人造草皮，亦摆放木餐桌及配餐椅等。

上一层为寝区范围，设有3间房，房间均阔落方正，主人套房部分墙身贴上粉色系墙纸，置中摆放大床，营造出可三边落床效果，外接露台，享宁静山海景。其中一房为子女房，摆放儿童组合床，阔窗可望翠绿景。浴室方面，备有光洁的浴具及大镜等，保养良好。

西贡相思湾邻近清水湾道，自驾至将军澳坑口仅需约10至15分钟，区内有不少商场，方便住户添购生活所需。此外，项目毗邻龙虾湾，住户可随时前往游玩独木舟及直立板等水上活动。

必睇靓位

  • 下复式放盘，连花园
  • 全屋备有时尚靓装
  • 多窗优势，享山海景
  • 设1露天车位

放盘单位资料

地址：西贡相思湾
单位：下复式
建筑面积：1400方呎
间隔：3房2浴
叫价：1650万
呎价：11786元
代理行：OKAY.com屋企
电话：6018 0896(李小姐)
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

