马鞍山新港城 木系厅堂洋溢温馨 港铁站近咫尺
更新时间：17:53 2026-01-08 HKT
发布时间：17:53 2026-01-08 HKT
马鞍山地标屋苑新港城，与港铁马鞍山站近在咫尺，尽享交通购物优势。是日推荐屋苑E座高层4室，实用面积618方呎，2房间隔，内附靓装，望部分海景及翠绿树景。
走进四正实用的客饭厅，空间泾渭分明，附雅致装修。现场所见，饭厅已木系风格为主，中央摆设长形餐桌配餐椅，左右两边设置木制装饰柜，更设小窗通风；客厅则整齐摆布沙发等，更有订造特色电视墙，设计美观实用兼具。
618呎2房设计
客厅设阔窗采光，外望见周边翠绿景，远望少许海景，景致开扬。单位原则3房，现改造成2房，令主人房空间变得更阔落。浴室方面，已配置光洁的浴具，设窗户排走湿气。
恒基旗下的新港城，分5期发展，设有20座物业，项目基座设新港城中心商场，并邻近马鞍山广场及港铁马鞍山站。
必睇靓位
- 邻近港铁马鞍山站
- 内栊附靓装，家具齐全
- 2房间隔，四正实用
- 基座为新港城中心商场
放盘单位资料
物业名称：新港城
地址：马鞍山鞍诚街18号
楼龄：31年
单位：E座高层4室
实用面积：618方呎
间隔：2房
叫价：920万
呎价：14887元
代理行：世纪21奇丰物业
电话：2633 9313(赵先生)
*相片由代理行提供
