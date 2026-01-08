马鞍山新港城 木系厅堂洋溢温馨 港铁站近咫尺

马鞍山地标屋苑新港城，与港铁马鞍山站近在咫尺，尽享交通购物优势。是日推荐屋苑E座高层4室，实用面积618方呎，2房间隔，内附靓装，望部分海景及翠绿树景。

走进四正实用的客饭厅，空间泾渭分明，附雅致装修。现场所见，饭厅已木系风格为主，中央摆设长形餐桌配餐椅，左右两边设置木制装饰柜，更设小窗通风；客厅则整齐摆布沙发等，更有订造特色电视墙，设计美观实用兼具。

618呎2房设计

客厅设阔窗采光，外望见周边翠绿景，远望少许海景，景致开扬。单位原则3房，现改造成2房，令主人房空间变得更阔落。浴室方面，已配置光洁的浴具，设窗户排走湿气。

恒基旗下的新港城，分5期发展，设有20座物业，项目基座设新港城中心商场，并邻近马鞍山广场及港铁马鞍山站。

必睇靓位

邻近港铁马鞍山站

内栊附靓装，家具齐全

2房间隔，四正实用

基座为新港城中心商场

放盘单位资料

物业名称：新港城

地址：马鞍山鞍诚街18号

楼龄：31年

单位：E座高层4室

实用面积：618方呎

间隔：2房

叫价：920万

呎价：14887元

代理行：世纪21奇丰物业

电话：2633 9313(赵先生)

*相片由代理行提供

