Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马鞍山新港城 木系厅堂洋溢温馨 港铁站近咫尺

笋盘推介
更新时间：17:53 2026-01-08 HKT
发布时间：17:53 2026-01-08 HKT

马鞍山地标屋苑新港城，与港铁马鞍山站近在咫尺，尽享交通购物优势。是日推荐屋苑E座高层4室，实用面积618方呎，2房间隔，内附靓装，望部分海景及翠绿树景。

走进四正实用的客饭厅，空间泾渭分明，附雅致装修。现场所见，饭厅已木系风格为主，中央摆设长形餐桌配餐椅，左右两边设置木制装饰柜，更设小窗通风；客厅则整齐摆布沙发等，更有订造特色电视墙，设计美观实用兼具。

618呎2房设计

客厅设阔窗采光，外望见周边翠绿景，远望少许海景，景致开扬。单位原则3房，现改造成2房，令主人房空间变得更阔落。浴室方面，已配置光洁的浴具，设窗户排走湿气。

恒基旗下的新港城，分5期发展，设有20座物业，项目基座设新港城中心商场，并邻近马鞍山广场及港铁马鞍山站。

必睇靓位

  • 邻近港铁马鞍山站
  • 内栊附靓装，家具齐全
  • 2房间隔，四正实用
  • 基座为新港城中心商场

放盘单位资料

物业名称：新港城
地址：马鞍山鞍诚街18号
楼龄：31年
单位：E座高层4室
实用面积：618方呎
间隔：2房
叫价：920万
呎价：14887元
代理行：世纪21奇丰物业
电话：2633 9313(赵先生)
*相片由代理行提供
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
8小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
6小时前
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
5小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
7小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
22小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
6小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
12小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
谢贤细女谢婷婷一家四口闪现香港 带型男新欢、子女低调回港探亲 曝光奢华住处望维港景
即时娱乐
6小时前