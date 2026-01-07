Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九肚山蔚林居 通透长厅富空间感 静赏翠绿园景

笋盘推介
更新时间：16:01 2026-01-07 HKT
发布时间：16:01 2026-01-07 HKT

蔚林居位处九肚山豪宅地段，住户可享宁静生活。今次推介A座低层1室，为罕有分层单位，实用面积934方呎，3房1套设计，坐北向南，享内园景观，现连车位叫价1070万，呎价11456元。

踏入单位，一室采光通透，视觉空间感充裕，客厅设有落地窗，可引入大量自然光，望翠绿园景，感觉悠闲。饭厅位置宽敞，摆放石纹圆餐桌后仍保留充裕活动空间，适合家庭日常用餐，靠墙位设层架与储物柜，方便收纳及展示。

934呎3房1套开则

单位设3房1套，主人房轻松摆放双人床后，亦可容纳大型衣柜、书枱。浴室方面，以暖色石纹墙砖搭配深木色洗手枱，设有窗户，通爽排气。

蔚林居位于九肚山路1E号，楼龄约30年，由7座组成，由屋苑出发，可快速通往沙田市中心、狮子山隧道及大老山隧道。该屋苑属小学91校网、中学沙田区，适合家庭客。

必睇靓位

  • 坐落九肚山豪宅地段
  • 享宁静园景，绿意盎然
  • 内栊布置时尚
  • 连车位放售

放盘单位资料

物业名称：蔚林居
地址：九肚山路1E号
楼龄：30年
单位：A座低层1室
实用面积：934方呎
间隔：3房1套
叫价：1070万
呎价：11456元
代理行：中原地产
电话：9278 0982(郑先生)

*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

