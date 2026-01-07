大坑 大宝阁 宽阔巨厅优雅亮丽 远望维港海景

大坑单幢豪盘大宝阁，地势较高，景观开扬，且离铜锣湾不远，静中带旺。今天精选该厦一个4房3套单位，实用面积2465方呎，厅大房大，远望维港海景，最新连双车位叫价7600万，实用呎价约30832元。

走进单位，即见宽敞实用的客饭厅，空间楼底特高。现时室内装潢以木系风格为主，右边为饭厅区域，摆放长形餐桌，配置8张餐椅，一旁设置中式风的家具点缀，更设窗户与客厅形成对流；左边则为客厅，铺设地毡，三组沙发呈U形布局，中间放置茶几，方便聊天。厅堂设落地玻璃采光，推开趟门走出露台，可望维港海景，景观开扬。

单位原则5房1套，现改成4房3套间隔，走进主人房，中央摆放中式风设计的大床，更设大面订造木柜，可收纳四季服饰，一旁设阔玻璃采光引景。厨房位于饭厅旁，采梗厨设计，内设长形工作枱面作备料及煮食，已配置齐全烹饪设备。

大宝阁位于大坑道，楼龄约41年，提供约60个单位。大厦住客驾车到港铁铜锣湾站少于10分钟，附近有时代广场、崇光百货等购物及饮食热门点。另外，项目属小学12校网，名校林立。

放盘单位资料

物业名称：大宝阁

地址：大坑道70号

楼龄：41年

单位：低层A室

实用面积：2465方呎

间隔：4房3套

叫价：7600万（连双车位）

呎价：30832元

代理行：美联物业

电话：6141 4168(陈小姐)

*相片由代理行提供

