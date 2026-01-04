杏花邨银主盘开价538万推拍 低银行估价22%

忠诚拍卖行发言人表示，柴湾杏花邨35座中低层5室银主盘，面积561方呎，3房间隔，开拍价538万元，较银行估价约690万元低152万元或22%，呎价9,590元，将于1月8日（周四）拍卖，同场共约10项物业可供竞投。

该单位由一位内地买家于2013年8月以618万元购入，由于该名业主失联，未有再供楼，故单位沦为银主盘。若以原购入价计算，单位逾12年内贬值80万或约13%。

筲箕湾金来大厦160万开拍

环亚拍卖行发言人表示，筲箕湾金来大厦中层F室，面积约264方呎，属法院令物业，以160万元开拍，较银行估价约300万元，低约140万元或47%，呎价约6,061元，将于1月13日（下周二）拍卖，同场共有约60项物业可供竞投。

焕然懿居银主盘低市价15%

黄开基拍卖行发言人表示，红磡焕然懿居1座高层D室银主盘，面积304方呎，1房间隔，开拍价400万元，呎价约13,158元，将于1月7日（周三）拍卖，较市价约470万元低约15%，同场共有约18项物业可供竞投。