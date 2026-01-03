Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大坑光明台 明亮厅堂清雅自然 属小学12校网

笋盘推介
更新时间：06:00 2026-01-03 HKT
发布时间：06:00 2026-01-03 HKT

大坑光明台，位置优越，数分钟车程即达铜锣湾购物及商业中心。今日介绍项目该屋苑一个2房单位，实用面积568方呎，内栊装修时尚，望区内市景及部分树景，最新叫价990万，实用呎价约17430元。

568呎2房1浴间隔

走进单位，空间宽敞明亮，现场所见，厅堂髹上浅灰色墙，配搭蓝色系沙发及木制电视柜，布置是时尚精美。厅堂设窗通风及采光，望附近楼景及翠树。

单位为2房1浴间隔，步进主人房，房内布置双人大床及储物柜，窗外见山景。开放式厨房设备齐全，配备焗炉等，工作枱面提供充足备料及烹饪空间。

由新世界发展的光明台，楼龄约32年，2座提供704伙。屋苑位于小学12校网，区内名校林立。另外，住客到铜锣湾则数分钟车程，购物饮食娱乐，应有尽有。

必睇靓位

  • 邻近铜锣湾
  • 内附时尚靓装
  • 厅房备阔窗，通爽明亮
  • 位处小学12名校网

放盘单位资料

物业名称：光明台
地址：大坑道5-7号
楼龄：32年
单位：G室
实用面积：568方呎
间隔：2房
叫价：990万
呎价：17430元
代理行：OKAY.com屋企
电话：6109 9553（李小姐）
*相片由代理行提供
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
16小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
13小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
9小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
13小时前
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
连锁快餐店新年大派优惠券！一招即减$10 全日早午茶晚市都用得
饮食
2026-01-01 13:55 HKT
Threads@keiyiiii
上水牛杂店付款纠纷变持刀对峙 女顾客狂砍警盾被捕送院
突发
4小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
16小时前
六旬投资公司老板失踪 最后现身薄扶林水塘 救援人员通宵搜索
突发
5小时前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
9小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
17小时前