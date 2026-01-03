大坑光明台 明亮厅堂清雅自然 属小学12校网

大坑光明台，位置优越，数分钟车程即达铜锣湾购物及商业中心。今日介绍项目该屋苑一个2房单位，实用面积568方呎，内栊装修时尚，望区内市景及部分树景，最新叫价990万，实用呎价约17430元。

568呎2房1浴间隔

走进单位，空间宽敞明亮，现场所见，厅堂髹上浅灰色墙，配搭蓝色系沙发及木制电视柜，布置是时尚精美。厅堂设窗通风及采光，望附近楼景及翠树。

单位为2房1浴间隔，步进主人房，房内布置双人大床及储物柜，窗外见山景。开放式厨房设备齐全，配备焗炉等，工作枱面提供充足备料及烹饪空间。

由新世界发展的光明台，楼龄约32年，2座提供704伙。屋苑位于小学12校网，区内名校林立。另外，住客到铜锣湾则数分钟车程，购物饮食娱乐，应有尽有。

必睇靓位

邻近铜锣湾

内附时尚靓装

厅房备阔窗，通爽明亮

位处小学12名校网

放盘单位资料

物业名称：光明台

地址：大坑道5-7号

楼龄：32年

单位：G室

实用面积：568方呎

间隔：2房

叫价：990万

呎价：17430元

代理行：OKAY.com屋企

电话：6109 9553（李小姐）

*相片由代理行提供

