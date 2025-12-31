Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东涌 东堤湾畔 宽敞长厅富空间感

笋盘推介
更新时间：10:00 2025-12-31 HKT
发布时间：10:00 2025-12-31 HKT

东涌大型屋苑东堤湾畔，与港铁东涌站及商场近在咫尺，快速前往香港国际机场。今日向大家介绍该屋苑2期9座高层H室，实用面积868方呎，3房1套设计。

进入单位即见大厅，现时已迁出大部分家具，方便重新摆设，大厅有阔大玻璃可望海景。单位间隔为3房1套，主人房空间足够，可置中放置可三边落床的双人床以及到顶衣柜，亦有一扇窗户透入阳光。

浴室为明厕，有备透气窗，保养新净，配备浴缸及地柜。梗厨配备上下厨柜等基本煮食设备，保养得宜。

由新世界、恒地、新地、太古及恒隆等发展的东堤湾畔，是东涌第一个私人屋苑。整个屋苑由8座物业呈弧形状兴建排列，提供约2,200个单位。屋苑住客会所提供室外泳池、宴会厅及桑拿浴室等设施。

放租单位资料

物业名称：东堤湾畔
地址：东涌庆东街1号
楼龄：26年
单位：2期9座高层H室
实用面积：868方呎
间隔：3房1套
叫租：27000元
呎租：31元
代理行：中原地产
电话：9150 5189(彭先生)
*相片由代理行提供

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
10小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
14小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
18小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
11小时前
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
9小时前
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
1小时前
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
TVB新闻主播宣布离巢一句话疑暗示将转行 曾报导楼价下跌落泪掀热话
影视圈
12小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
警查失踪人口案揭35岁女子死亡 今搜乐华南邨垃圾房追缉一男子
突发
12小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
16小时前