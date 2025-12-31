东涌 东堤湾畔 宽敞长厅富空间感

东涌大型屋苑东堤湾畔，与港铁东涌站及商场近在咫尺，快速前往香港国际机场。今日向大家介绍该屋苑2期9座高层H室，实用面积868方呎，3房1套设计。

进入单位即见大厅，现时已迁出大部分家具，方便重新摆设，大厅有阔大玻璃可望海景。单位间隔为3房1套，主人房空间足够，可置中放置可三边落床的双人床以及到顶衣柜，亦有一扇窗户透入阳光。

浴室为明厕，有备透气窗，保养新净，配备浴缸及地柜。梗厨配备上下厨柜等基本煮食设备，保养得宜。

由新世界、恒地、新地、太古及恒隆等发展的东堤湾畔，是东涌第一个私人屋苑。整个屋苑由8座物业呈弧形状兴建排列，提供约2,200个单位。屋苑住客会所提供室外泳池、宴会厅及桑拿浴室等设施。

放租单位资料

物业名称：东堤湾畔

地址：东涌庆东街1号

楼龄：26年

单位：2期9座高层H室

实用面积：868方呎

间隔：3房1套

叫租：27000元

呎租：31元

代理行：中原地产

电话：9150 5189(彭先生)

*相片由代理行提供