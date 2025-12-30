Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西贡小坑口 宽阔巨厅敞亮舒适 附设海景天台

更新时间：11:32 2025-12-30 HKT
发布时间：11:32 2025-12-30 HKT

西贡小坑口环境优美恬静，毗邻相思湾，拥有山海美景，近距离接触大自然。是次跟大家参观小坑口全幢村屋，建筑面积2100方呎，4房1套间隔，屋外连大花园，最大优势是可享无敌海景，最新以2300万出售，呎价约10952元。

全幢村屋楼高3层，地下层主要为客饭厅及厨房，厅堂空间宽敞，屋主巧妙以家具设计将两厅分隔，客厅放置两组沙发，旁有按摩椅，中间设置地毡及茶几，此厅最大优势是设有两边落地玻璃，全屋光猛明亮。

2100呎4房1套间隔

客厅旁便是饭厅，主角是长形餐桌，配搭8张餐椅，是亲朋餐饮聚脚点，饭厅旁边为开放式厨房，已配置齐全煮食设备。从厅堂步出花园，空间宽广，屋主在园内放置不少盆栽，新买家也可考虑放置户外家具及烧烤炉等，被山海抱拥。

步回厅区，内置楼梯往上为寝室所在，4房皆宽阔四正，设有大窗采光，其中主人套房占据3楼全层，私隐度高，房间划分成寝区、偏厅等。住客可在天台欣赏四周美景，视野无阻，日日好心情。

此外，放盘可泊2车，由小坑口路自驾出将军澳坑口一带，约15分钟即达，购买及饮食，应有尽有。

必睇靓位

全幢3层，连花园及天台

静享海景及山景

全屋附有新净实用靓装

4房1套，多窗优势

放盘单位资料

地址：西贡小坑口
单位：全幢
建筑面积：2100方呎
间隔：4房1套连工人房
叫价：2300万
呎价：10952元
代理行：中原地产
电话：6607 0787(陈先生)

