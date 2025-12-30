西营盘缙城峰 明亮厅堂闲逸舒适 附设赏景露台

缙城峰毗邻港铁西营盘站，同时近区内主要民生圈，占尽地利优势。今日介绍项目1座中层F室，实用面积374方呎，1房1套间隔，内栊附有企理雅装，望市景及山景，最新叫价860万，实用呎价约22995元。

打开大门，见玄关位置设订造入墙柜，方便储物，一旁更有全身镜柜。往前便是开则修长的厅堂，空间以浅调为主，近落地玻璃前摆放沙发及茶几，而电视则采挂墙式设计，有节省空间之用。厅堂外接露台，见附近市景及山景。

374呎1房1套间隔

单位设有1房，房间方正实用，房内采订造组合式地台床，设计令空间视觉上更为整洁。

由嘉里建设发展的缙城峰，位于西营盘第一街，由2座大厦组成，共488个单位，间隔多元化，涵盖1至5房，亦自设会所，提供游泳池、健身室、烧烤区、宴会厅等康乐设施。

必睇靓位

毗邻港铁西营盘站

厅堂设特阔玻璃，采光度高

单位楼底高，房间方正实用

内栊配备雅致装修

放盘单位资料

物业名称：缙城峰

地址：西营盘第一街8号

楼龄：15年

单位：1座中层F室

实用面积：374方呎

间隔：1房1套

叫价：860万

呎价：22995元

代理行：中原地产

电话：6805 3821（庄先生）

*相片由代理行提供