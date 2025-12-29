薄扶林碧瑶湾 敞亮大厅清雅自然 细赏宁静海景
位处薄扶林传统豪宅地段的碧瑶湾，面向开阔海景，环境清静，兼具便利生活配套，深受实力家庭客欢迎。今次介绍的27座高层单位，实用面积1314方呎，3房2浴连工人房设计，屋主已斥资翻新全屋，从露台外望便是开扬海景。
碧瑶湾是薄扶林著名老牌豪宅屋苑，楼龄约49年，共33座物业依山而建，供应1500多个单位。马上带大家参观27座高层单位，屋主曾斥资翻新，以现代化装潢，大厅布置讲究。
别过玄关，先经过饭厅，最大吸睛位是墙上挂有单车，马上成为主角，而长餐桌天花有两盏吊灯，靠墙有组合柜，设有层架及抽屉等，提供充足收纳空间，可摆放书籍或其他装饰品。
1314呎3房2浴连工人房
移至客厅中央放有茶几，周边多组沙发等，周边有绿色植物点缀，整体氛围轻松舒适，设计简洁又具质感。客厅设有落地玻璃，引入自然光。走出露台，可见空间阔落，屋主放有烧烤炉，可近望贝沙湾及数码港，远看广阔海景。
放盘为3房设计，其中主人套房空间宽敞，放置了双人床、床头柜与书桌，房内设大型步入式衣柜，可轻松收纳四季衣物及饰物。主人浴室墙身以石纹设计，提供淋浴及浸浴设备。
厨房装有白色厨柜及石面工作枱，设有焗炉、雪柜等，备餐动线流畅，亦保留充足储物空间，并提供工人房及浴室。
碧瑶湾提供室外泳池、网球场、儿童游乐区等设施。生活方面，步行少于10分钟可达附近的数码港商场。
放盘单位资料
物业名称：碧瑶湾
地址：薄扶林域多利道555号
楼龄：49年
单位：27座高层
实用面积：1314方呎
间隔：3房2浴1工人房
叫价：2388万元（连有盖车位）
呎价：18174元
代理行：OKAY.com屋企
联络：9458 0511（Rosa McCann）
*相片由代理行提供
