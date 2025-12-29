东涌升荟 素雅大厅温馨雅致 俯瞰内园景致

东涌屋苑优势之一是邻近香港国际机场，今日介绍的升荟便是坐落于此，加上住客会所设施齐全等，素来受机组人员及商务人士欢迎。今日为大家介绍当中7座中层D室，实用面积671方呎，2房设计，现以790万放盘，实用呎价约11773元。

进入单位，素白大厅干净企理，易于摆放家具，客厅靠窗放置了长形沙发，并有电视柜提供储物空间，另设落地玻璃连露台，可享屋苑内园景及附近的映湾园。

东涌屋苑升荟7座中层D室，实用面积671方呎，现以790万放盘。

单位可享屋苑内园景，及附近的映湾园。

主人房有阔窗，空间感十分，可以放置三边落床的双人床。

图中房间已摆放了床及衣柜等。

671呎2房开则

单位为2房设计，主人房有阔窗，房内空间感亦十分足够，可以放置三边落床的双人床。厨房内已配置齐全煮食设备。浴室洁具齐全，保养新净。

住客可享用会所不同设施，包括游泳池、多用途运动场及水疗设施等。

另外，屋苑设有住客巴士接驳至港铁东涌站，衣食住行皆便利。

必睇靓位

2房间隔，四正实用

雅致装修，家具齐全

客厅连露台，望部分山景

会所提供大型会所

放盘单位资料

物业名称：升荟

地址：东涌迎康路1号

楼龄：10年

单位：7座中层D室

实用面积：671方呎

间隔：2房

叫价：790万

呎价：11773元

代理行：中原地产

电话：9150 5189（彭先生）

*相片由代理行提供