东涌升荟 素雅大厅温馨雅致 俯瞰内园景致
更新时间：10:24 2025-12-29 HKT
东涌屋苑优势之一是邻近香港国际机场，今日介绍的升荟便是坐落于此，加上住客会所设施齐全等，素来受机组人员及商务人士欢迎。今日为大家介绍当中7座中层D室，实用面积671方呎，2房设计，现以790万放盘，实用呎价约11773元。
进入单位，素白大厅干净企理，易于摆放家具，客厅靠窗放置了长形沙发，并有电视柜提供储物空间，另设落地玻璃连露台，可享屋苑内园景及附近的映湾园。
671呎2房开则
单位为2房设计，主人房有阔窗，房内空间感亦十分足够，可以放置三边落床的双人床。厨房内已配置齐全煮食设备。浴室洁具齐全，保养新净。
住客可享用会所不同设施，包括游泳池、多用途运动场及水疗设施等。
另外，屋苑设有住客巴士接驳至港铁东涌站，衣食住行皆便利。
必睇靓位
2房间隔，四正实用
雅致装修，家具齐全
客厅连露台，望部分山景
会所提供大型会所
放盘单位资料
物业名称：升荟
地址：东涌迎康路1号
楼龄：10年
单位：7座中层D室
实用面积：671方呎
间隔：2房
叫价：790万
呎价：11773元
代理行：中原地产
电话：9150 5189（彭先生）
*相片由代理行提供
