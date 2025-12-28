Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

浪涛湾3房银主盘开价420万拍卖

笋盘推介
更新时间：13:38 2025-12-28 HKT
发布时间：13:38 2025-12-28 HKT

明年首场物业拍卖会不乏银主盘，忠诚拍卖行发言人表示，屯门浪涛湾2座低层D室银主盘，面积615方呎，属3房套间隔，以420万元推拍，较银行估价的约558万元低138万元或约25%，呎价约6,829元，将于2026年1月2日（周五）拍卖，同场共有约20项物业可供竞投。

弦海银主盘开拍价260万

黄开基拍卖行发言人表示，屯门弦海中低层L室银主盘，面积342方呎，1房间隔，开拍价260万元，较银行估价约380万元低120万元或32%，呎价约7,602元，将于2026年1月7日（下周三）拍卖。

金淞大厦银主盘开价255万

环亚拍卖行发言人表示，佐敦金淞大厦一个顶层银主盘，面积约304方呎，2房间隔，附连165方呎天台，开价255万元，较银行估价约390万元低135万元或35%，呎价约8,388元，将于2026年1月13日拍卖，同场共有约63项物业可供竞投。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
18小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
19小时前
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现离奇状况？近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
2025-12-27 11:00 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
13小时前
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
18小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
2025-12-27 10:00 HKT
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
4小时前
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅
影视圈
18小时前
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震
01:45
台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震｜Juicy叮
时事热话
3小时前