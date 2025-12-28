浪涛湾3房银主盘开价420万拍卖

明年首场物业拍卖会不乏银主盘，忠诚拍卖行发言人表示，屯门浪涛湾2座低层D室银主盘，面积615方呎，属3房套间隔，以420万元推拍，较银行估价的约558万元低138万元或约25%，呎价约6,829元，将于2026年1月2日（周五）拍卖，同场共有约20项物业可供竞投。

弦海银主盘开拍价260万

黄开基拍卖行发言人表示，屯门弦海中低层L室银主盘，面积342方呎，1房间隔，开拍价260万元，较银行估价约380万元低120万元或32%，呎价约7,602元，将于2026年1月7日（下周三）拍卖。

金淞大厦银主盘开价255万

环亚拍卖行发言人表示，佐敦金淞大厦一个顶层银主盘，面积约304方呎，2房间隔，附连165方呎天台，开价255万元，较银行估价约390万元低135万元或35%，呎价约8,388元，将于2026年1月13日拍卖，同场共有约63项物业可供竞投。