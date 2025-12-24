观塘凯汇 宽敞大厅简约实用 外望开扬市景
更新时间：14:34 2025-12-24 HKT
发布时间：14:34 2025-12-24 HKT
发布时间：14:34 2025-12-24 HKT
观塘地标屋苑凯汇，入伙约5年，邻近港铁观塘站。是日为大家精选凯汇2期5座低层A室，实用面积945方呎，3房1套连工人房间隔，景观开扬，现月租叫价40500元，实用呎租约43元。
甫入单位，即见全厅以简约实用风格为主调，现时已有少量家具，住客可以轻装入住。
客厅设有电视主墙，预留位置放置电视。客厅设落地玻璃连露台，望开扬区内市景。
945方呎3房1套
单位为3房1套连工人房间隔，主人套房地方阔落，有放置双人床及到顶衣柜，可用作放置四季衣物，房间一隅有梳妆枱。浴室有浴缸，另有大窗，室内通风良好。
凯汇基座为商场，徒步数分钟到地标商场APM及瑞和街市政大厦，位置优越，起居及日常配套齐全。
交通方面，项目邻近港铁观塘站，附近亦有多条巴士路线途径。
必睇靓位
半新盘，楼龄约5年
近港铁观塘站
3房1套，附雅致装修
住客会所提供多项设施
放盘单位资料
物业名称：凯汇
地址：观塘协和街33号
楼龄：5年
单位：2期5座低层A室
实用面积：945方呎
间隔：3房1套连工人房
叫租：40500元
呎租：43元
代理行：中原地产
电话：9659 7065（郭小姐）
*相片由代理行提供
最Hit
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
2025-12-23 12:04 HKT