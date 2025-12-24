Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘凯汇 宽敞大厅简约实用 外望开扬市景

更新时间：14:34 2025-12-24 HKT
发布时间：14:34 2025-12-24 HKT

观塘地标屋苑凯汇，入伙约5年，邻近港铁观塘站。是日为大家精选凯汇2期5座低层A室，实用面积945方呎，3房1套连工人房间隔，景观开扬，现月租叫价40500元，实用呎租约43元。

甫入单位，即见全厅以简约实用风格为主调，现时已有少量家具，住客可以轻装入住。

客厅设有电视主墙，预留位置放置电视。客厅设落地玻璃连露台，望开扬区内市景。

945方呎3房1套

单位为3房1套连工人房间隔，主人套房地方阔落，有放置双人床及到顶衣柜，可用作放置四季衣物，房间一隅有梳妆枱。浴室有浴缸，另有大窗，室内通风良好。

凯汇基座为商场，徒步数分钟到地标商场APM及瑞和街市政大厦，位置优越，起居及日常配套齐全。

交通方面，项目邻近港铁观塘站，附近亦有多条巴士路线途径。

半新盘，楼龄约5年

近港铁观塘站

3房1套，附雅致装修

住客会所提供多项设施

放盘单位资料

物业名称：凯汇

地址：观塘协和街33号

楼龄：5年

单位：2期5座低层A室

实用面积：945方呎

间隔：3房1套连工人房

叫租：40500元

呎租：43元

代理行：中原地产

电话：9659 7065（郭小姐）

*相片由代理行提供

