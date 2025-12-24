西贡布袋澳 光猛巨厅新净清雅 附连花园天台

西贡清水湾布袋澳，靠近海滩及清水湾高尔夫俱乐部，不乏热爱自然用家进驻。今日推荐布袋澳一幢全幢靓装村屋，建筑面积2100方呎，4房3浴间隔，附连花园及天台，可将山海美景一览无遗。

今日参观的全幢优质村屋，经设计师完美翻新，配有高端装置，光猛通爽。甫入屋内，见地下主要为客饭厅，空间开阔，楼底特高，极具空间感。全屋装潢采用白色为基调，配上浅绿色沙发及多组木系家具摆设，整体淡雅清新。

厅堂设落地玻璃门外连环绕式平台，摆放有多组户外家具，环绕式平台可透过大型趟门进入开放式地下，提供从内到外的无缝生活和娱乐。

2100呎4房间隔

放盘为4房间隔，当中一楼经过精心设计，设有3间宽敞的卧室，包括1间套房和一个学习/游乐区。2楼主人套房设有步入式衣帽间及露台。

特别一提是宽阔的天台，设有户外设施，享美丽的山海双景，欣赏日落。对于热爱海滩的家庭来说，这是一个完美的家。

布袋澳邻近大拗门路，设有巴士总站，住户可在此乘搭小巴往来将军澳宝林站，出入便利，而驾车则约15至20分钟内可到达将军澳市区，出入便利。

必睇靓位

全幢3层村屋，连花园及天台

4房3浴，宽阔四正

全屋经设计师翻新

连2个露天车位

放盘单位资料

地址：西贡布袋澳

单位：全幢

建筑面积：2100方呎

间隔：4房3浴

叫价：租:68000元

售:2380万（连2车位）

呎价：租:32元

售:15991元

代理行：OKAY.com屋企

电话：9315 1915（黄小姐）

*相片由代理行提供