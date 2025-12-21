Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

赛西湖大厦银主盘叫价980万拍卖 低市价至少45%

笋盘推介
更新时间：13:23 2025-12-21 HKT
发布时间：13:23 2025-12-21 HKT

忠诚拍卖行发言人表示，北角赛西湖大厦13座中层C室，面积1,090方呎，3房1套间隔，开拍价980万元，较市价1,800万至2,000万元低至少820万元或45%，呎价约8,991元，将于明年1月2日（下周五）拍卖，同场共有约20项物业可供竞投。

上述单位曾于1993年以518万元成交，买家为一对夫妇持有，随后妻子于2011年身故，及至2016年，丈夫以此物业向银行申请逆按揭作为生活费用，随着他年迈病逝，该物业现时沦为银主盘，并被推出拍卖。

意堤叫价360万开拍

黄开基拍卖行发言人表示，愉景湾意堤6座中层D室，面积约412方呎，银主叫价360万元开拍，较银行估价约550万元，低约190万元或幅度35%，平均呎价约8,739元，将于12月23日（周二）拍卖，同场共有约29项物业可供竞投。

海柏汇银主盘开拍价355万

环亚拍卖行发言人表示，深水埗海柏汇高层F室，面积276方呎，原业主于2018年以437万元一手购入上述单位，现时沦为银主盘，开拍价355万元，较银行估价的401万元低46万元或11%，呎价12,862元，将于明年1月13日（周二）拍卖，同场共有约29项物业可供竞投。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
18小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
5小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
4小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能
家居装修
8小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
01:31
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
9小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
22小时前
有台湾资深刑警认为，张文或有更多袭击行动计划。
台北随机伤人案︱张文计划再袭击？ 资深台警分析：没有带全部「弹药」
两岸热话
4小时前