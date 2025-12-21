赛西湖大厦银主盘叫价980万拍卖 低市价至少45%

忠诚拍卖行发言人表示，北角赛西湖大厦13座中层C室，面积1,090方呎，3房1套间隔，开拍价980万元，较市价1,800万至2,000万元低至少820万元或45%，呎价约8,991元，将于明年1月2日（下周五）拍卖，同场共有约20项物业可供竞投。

上述单位曾于1993年以518万元成交，买家为一对夫妇持有，随后妻子于2011年身故，及至2016年，丈夫以此物业向银行申请逆按揭作为生活费用，随着他年迈病逝，该物业现时沦为银主盘，并被推出拍卖。

意堤叫价360万开拍

黄开基拍卖行发言人表示，愉景湾意堤6座中层D室，面积约412方呎，银主叫价360万元开拍，较银行估价约550万元，低约190万元或幅度35%，平均呎价约8,739元，将于12月23日（周二）拍卖，同场共有约29项物业可供竞投。

海柏汇银主盘开拍价355万

环亚拍卖行发言人表示，深水埗海柏汇高层F室，面积276方呎，原业主于2018年以437万元一手购入上述单位，现时沦为银主盘，开拍价355万元，较银行估价的401万元低46万元或11%，呎价12,862元，将于明年1月13日（周二）拍卖，同场共有约29项物业可供竞投。