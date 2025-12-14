Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田碧庐银主盘1280万推拍 低估价24%

笋盘推介
更新时间：14:19 2025-12-14 HKT
发布时间：14:19 2025-12-14 HKT

忠诚拍卖行发言人表示，何文田碧庐中层B室，面积1,488方呎，属4房间隔，现沦为银主盘，以1,280万元连1个车位推拍，较银行估价约1,682万元低402万元或24%，呎价8,602元，将于12月23日（下周二）拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。

粉岭新屋仔复式户开价680万

环亚拍卖行发言人表示，粉岭新屋仔56号复式户，面积1,328方呎，属4房双套间隔，附连约1,609方呎花园，业主开价680万元，较银行估价约800万元低约120万元或15%，呎价5,120元，将于12月16日（周二）拍卖，同场共有约43项物业可供竞投。

大埔黄鱼滩银主盘380万开拍

黄开基拍卖行发言人表示，大埔黄鱼滩171号低层户，建筑面积691方呎，2房套间隔，附连天台，属银主盘，开拍价380万元，较银行估价500万元低约120万元或24%，建筑呎价5,499元，将于12月23日（下周二）拍卖，同场共有29项物业可供竞投。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
17小时前
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质
8000万六合彩头奖梦碎 港男「中晒」7个字 仅收安慰奖彩金 网民参透买电脑飞一特质｜Juicy叮
时事热话
4小时前
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
77岁曾闯政界男星患第三期前列腺癌已做99次电疗 认性功能受损 自爆与妻分房无性生活
影视圈
20小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
17小时前
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
马圈传奇女王自爆地狱式人工受孕 三年做九次试管婴感崩溃：我乜嘢问题都冇，但系都唔中
影视圈
6小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
5小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
9小时前