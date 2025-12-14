何文田碧庐银主盘1280万推拍 低估价24%
发布时间：14:19 2025-12-14 HKT
忠诚拍卖行发言人表示，何文田碧庐中层B室，面积1,488方呎，属4房间隔，现沦为银主盘，以1,280万元连1个车位推拍，较银行估价约1,682万元低402万元或24%，呎价8,602元，将于12月23日（下周二）拍卖，同场共有约30项物业可供竞投。
粉岭新屋仔复式户开价680万
环亚拍卖行发言人表示，粉岭新屋仔56号复式户，面积1,328方呎，属4房双套间隔，附连约1,609方呎花园，业主开价680万元，较银行估价约800万元低约120万元或15%，呎价5,120元，将于12月16日（周二）拍卖，同场共有约43项物业可供竞投。
大埔黄鱼滩银主盘380万开拍
黄开基拍卖行发言人表示，大埔黄鱼滩171号低层户，建筑面积691方呎，2房套间隔，附连天台，属银主盘，开拍价380万元，较银行估价500万元低约120万元或24%，建筑呎价5,499元，将于12月23日（下周二）拍卖，同场共有29项物业可供竞投。
