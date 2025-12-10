启德The Henley 高旷雅厅简约通透 属小学名校网

启德为东九龙新发展区之一，区内拥有多项新基建及项目，其中新晋屋苑The Henley，楼龄仅4年，是日推荐屋苑1期D座低层B室，实用面积296方呎，1房间隔，内备家电，最新月租叫价19000元，实用呎租约64元。

296方呎1房间隔

甫入厅堂，见空间楼底特高，已附简约装修，配置电视地柜、沙发等家私。厅堂设落地玻璃采光，推开玻璃门通往露台，见周边翠树。单位为1房间隔，房间方正实用，房内靠窗旁设置订造睡床，睡床左边备衣柜。

开放式厨房靠近大门，配置齐全煮食设备及多组储物柜。浴室方面，已配齐光洁的浴具，采干湿分离设计。

THE HENLEY住客会所提供室外泳池、健身天地、电竞世界及池景宴会厅等多样设施。屋苑邻近为港铁启德站及大型商场AIRSIDE、超市等，方便购买日常所需；区内更隶属小学34名校网，名校林立。

必睇靓位

楼龄新，入伙约4年

单位配置家电，即租即住

属小学34名校网

邻近港铁启德站

放盘单位资料

物业名称：The Henley

地址：沐泰街7号

楼龄：4年

单位：1期D座低层B室

实用面积：296方呎

间隔：1房

叫租：19000元

呎租：64元

代理行：中原地产

电话：

6655 5172（邓先生）

6972 1623（施先生）

*相片由代理行提供