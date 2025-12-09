红梅阁银主盘近1.2亿易手 平均每呎约4.13万

豪宅持续有捧场客，市场消息透露，山顶红梅阁单号洋房，面积2903方呎，连699方呎花园，银主意向价约1.6亿，最终以接近1.2亿易手，呎价约41337元，较2010年成交价1.01亿，高出约18.8%，买家为资深投资者罗守辉胞妹罗咏璇及相关人士。

玫瑰园呎价2.56万

消息又透露，大潭玫瑰园双号洋房，面积3314方呎，4房4套间隔，连面积731方呎及443方呎前后花园，以及838方呎天台，最新以8500万易手，呎价约25649元。据了解，原业主2007年斥资8200万购入上述物业，现转售帐面获利约300万。

区内代理透露，渣甸山嘉云台3座高层B室，面积1439方呎，3房间隔，新近以4000万成交，呎价约27797元。翻查成交资料，原业主于2010年以2720万购入上述单位，现转售帐面获利约1280万。

中半山碧云楼高层B室，面积1582方呎，最新以2900万连车位易手，呎价约18331元。翻查资料，屋苑对上一宗成交已经是2020年，当时一个低层C单位，面积1437方呎，以2980万成交，呎价约20738元。

九龙塘又一村花园B8座高层A室，面积1498方呎，新近以2880万连车位售出，呎价约19226元。据悉，原业主于2015年斥资3180万购入上述单位，原转售帐面蚀让约300万。

何文田懿荟低层B室，面积1758方呎，原则4房间隔，新近以3058万售出，呎价约17395元。据了解，原业主于2009年以2964万购入上述单位，现转售帐面获利约94万。