九肚山峰单号屋索价4200万推拍 较业主买入价低58%

忠诚拍卖行发言人表示，沙田九肚山峰单号屋，面积2,629方呎，4房双套间隔，附连552方呎天台及454方呎花园，连同2个车位，以4,200万元推拍，较银行估价5,500万低约23%，呎价约15,976元，将于周三（10日）拍卖，同场共有15项物业可供竞投。

业主于2018年以9,899.8万元一手购入上述单位，开拍价较购入价更大幅低近5,700万元，幅度高达58%。

西贡红屋村银主盘叫价1450万

黄开基拍卖行发言人表示，西贡孟公屋红屋村双号全幢，建筑面积2,100方呎，属4房2套间隔，属银主盘，早前开拍价1,500万元，现减价50万元，以1,450万元推拍，较银行估价约1,600万元低约150万元或9%，建筑呎价约6,905元，将于周三（10日）拍卖，同场共有18项物业可供竞投。

北角文澜楼银主盘开拍价270万

环亚拍卖行发言人表示，北角文澜楼低层A室银主盘，面积398方呎，1房间隔，附连152方呎平台，开拍价270万元，较银行估价约340万元低约70万元或21%，呎价约6,784元，将于下周二（16日）拍卖，同场共有66项物业可供竞投。

