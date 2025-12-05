西贡匡湖居 时尚巨厅展现空间 附设私人船位

西贡著名豪宅匡湖居，被山水包围，可享悠闲舒适生活。是日推荐该屋苑一座靓装独立屋，实用面积2747方呎，6房4套间隔，全屋备有雅致装修，紧接逾3200方呎大花园，最大卖点是享私人船位，满足海上活动爱好者。

匡湖居由2座分层大厦及463座洋房组成，今日参观的放盘原属相连洋房，经过打通成独立屋后，令生活空间更为宽敞。洋房设有车库，可泊4部车。

由玄关走入巨型大厅，楼底特高，客饭厅之间以深色门框分隔，布局分明。客厅以白色、米色等中性色为基调，摆放了三组沙发组合，电视背景墙选用大理石及金色饰条元素设计，提升空间奢华感。

2747呎6房4套开则

从客厅走到饭厅，焦点是大圆桌，配搭8张餐椅，一隅设酒吧，可一边欣赏节目，一边品酒聊天。特大厨房位于饭厅旁边，煮食设备应有尽有，设中岛枱，令入厨更得心应手。

厅堂设落地玻璃引光，外连私家大花园，花园以数级楼梯分间，分别摆放户外沙发座及餐桌等，放眼见舒适东南内湖景及山景。特别一提，洋房卖点之一是连私人船位，方便住客随时出海。

放盘为6房4套间隔，走入其中一间寝室，中央是大床，另摆放了衣柜及书桌等后仍十分阔落，从窗外看为内湖景，景观舒泰。

匡湖居由恒基发展，提供泳池、健身室及餐厅等。屋苑设匡湖购物中心，提供超级市场、餐厅及便利店等。

必睇靓位

6房4套海景洋房

连私人船位

花园面积超过3200方呎

车库可泊4车

放盘单位资料

物业名称：匡湖居

地址：西贡公路380号

楼龄：40年

单位：6房4套连工人房

实用面积：2747方呎

3200方呎（花园）

间隔：6房4套连工人房

叫价：6880万

呎价：25046元

代理行：世纪21奇丰物业

电话：9312 8244（梁小姐）