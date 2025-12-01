西营盘汇贤居 巨型厅堂高雅柔和 专属空中花园

坐落西营盘高街的汇贤居，位处港岛中西区名校网内，邻近中环商业区，属实力家庭客的置业目标。今日带大家走访极高层特色单位，实用面积1183方呎，3房2浴设计，客厅配有落地玻璃窗，并连私家天台，尽览维港海景，视野辽阔舒适。

马上参观市场少有放盘的汇贤居连天台特色单位，业主曾自住此单位，每个细节均展现极致讲究的匠心设计。

1183方呎3房2浴设计

走入放盘，即感受到单位楼底之高，巨型厅堂设计简约而高雅，铺上木质地板，搭配白色沙发及地毯，增添柔和氛围。客厅与饭厅配有落地玻璃窗尽览海港景致、阳台、遥控情境照明及大金冷暖空调。

从厅堂外望，可俯瞰城市与海湾景色，窗外便是高楼大厦与蓝天白云。半开放式厨房配备名牌家电，包括洗衣干衣机、嵌入式咖啡机、洗碗机、微波炉、葡萄酒冷藏柜，以及带缓冲闭合功能的高端厨柜。

单位提供3间房，当中主人房设有两边大窗，坐拥海港与城市双景观，带来开阔视野，而且，设有遥控窗帘、时尚步入式衣帽间及嵌入式衣柜，并坐拥海港与城市双景观。主人套房浴室配备雨淋式花洒和电热毛巾架。客房及第3卧室/书房均配有嵌入式衣柜，稍添家具即可入住。浴室设窗户，室内设置雨淋式花洒和电热毛巾架。

住客可经外部楼梯即可直达专属屋顶花园，绿色草坪为空间增添自然元素，搭配木质地板与户外休闲家具，适合享受户外时光或举办派对。

汇贤居位于高街1号，楼龄约19年，单幢式设计，提供95个单位，住客会所提供包括空中花园、海景健身室及按摩池等。

必睇靓位

多窗设计，享维港海景

连天台特色单位

内栊簇新装修

属小学11校网

放盘单位资料

物业名称：汇贤居

地址：西营盘高街1号

楼龄：19年

单位：极高层

实用面积：1183方呎（另有露台及天台）

间隔：3房2浴，另连工人房

叫价：5000万

呎价：42265元

代理行：OKAY.com屋企

电话：6214 9842（Sonam Thadani）

*相片由代理行提供