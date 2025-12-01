Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西营盘汇贤居 巨型厅堂高雅柔和 专属空中花园

笋盘推介
更新时间：13:55 2025-12-01 HKT
发布时间：13:55 2025-12-01 HKT

坐落西营盘高街的汇贤居，位处港岛中西区名校网内，邻近中环商业区，属实力家庭客的置业目标。今日带大家走访极高层特色单位，实用面积1183方呎，3房2浴设计，客厅配有落地玻璃窗，并连私家天台，尽览维港海景，视野辽阔舒适。

马上参观市场少有放盘的汇贤居连天台特色单位，业主曾自住此单位，每个细节均展现极致讲究的匠心设计。

1183方呎3房2浴设计

走入放盘，即感受到单位楼底之高，巨型厅堂设计简约而高雅，铺上木质地板，搭配白色沙发及地毯，增添柔和氛围。客厅与饭厅配有落地玻璃窗尽览海港景致、阳台、遥控情境照明及大金冷暖空调。

从厅堂外望，可俯瞰城市与海湾景色，窗外便是高楼大厦与蓝天白云。半开放式厨房配备名牌家电，包括洗衣干衣机、嵌入式咖啡机、洗碗机、微波炉、葡萄酒冷藏柜，以及带缓冲闭合功能的高端厨柜。

单位提供3间房，当中主人房设有两边大窗，坐拥海港与城市双景观，带来开阔视野，而且，设有遥控窗帘、时尚步入式衣帽间及嵌入式衣柜，并坐拥海港与城市双景观。主人套房浴室配备雨淋式花洒和电热毛巾架。客房及第3卧室/书房均配有嵌入式衣柜，稍添家具即可入住。浴室设窗户，室内设置雨淋式花洒和电热毛巾架。

住客可经外部楼梯即可直达专属屋顶花园，绿色草坪为空间增添自然元素，搭配木质地板与户外休闲家具，适合享受户外时光或举办派对。

汇贤居位于高街1号，楼龄约19年，单幢式设计，提供95个单位，住客会所提供包括空中花园、海景健身室及按摩池等。

必睇靓位

多窗设计，享维港海景

连天台特色单位

内栊簇新装修

属小学11校网

放盘单位资料

物业名称：汇贤居
地址：西营盘高街1号
楼龄：19年
单位：极高层
实用面积：1183方呎（另有露台及天台）
间隔：3房2浴，另连工人房
叫价：5000万
呎价：42265元
代理行：OKAY.com屋企
电话：6214 9842（Sonam Thadani）
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
15小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
5分钟前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
3小时前
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
14小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
22小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
22小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
4小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
5小时前