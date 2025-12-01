大角咀浪澄湾 光猛厅堂简约舒适 远眺开扬海景
更新时间：13:45 2025-12-01
发布时间：13:45 2025-12-01
发布时间：13:45 2025-12-01 HKT
大角咀屋苑浪澄湾，邻近港铁奥运站，出入交通便利。是日为大家精选当中8座中层E室，实用面积547方呎，2房设计，现以920万放盘，实用呎价约16819元。
推门入室，见单位采横厅设计，空间采光度极高。现场所见，厅堂布置有沙发、电视组合柜等家具。从客厅窗户外望，近见内园景，远见海景，景观开扬。放盘设有2间房，房间皆方正实用，其中一间房作子女房，已配置订造双层睡床及储物柜。
梗厨内设上下厨柜，供收纳食材、厨具，另连通风窗，方便排走油烟。
浴室新净明亮，已备浴缸等基本设备。
547方呎2房设计
由恒隆地产发展的浪澄湾，楼龄21年，屋苑由8座物业呈波浪型兴建，基座为住客会所，提供泳池、健身室、宴会厅等。另外，屋苑亦提供穿梭巴士来往奥海城，交通更显便利之余日常购物亦非常方便。
必睇靓位
邻近港铁奥运站
内栊附靓装，家具齐备
望部分海景
多窗设计，采光度高
放盘单位资料
物业名称：浪澄湾
地址：海辉道8号
楼龄：21年
单位：8座中层E室
实用面积：547方呎
间隔：2房
叫价：920万元
呎价：16819元
代理行：中原地产
电话：6386 3127（王小姐）
*相片由代理行提供
