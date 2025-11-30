Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门碧翠花园银主盘推拍 每呎开价5924元

更新时间：12:29 2025-11-30 HKT
发布时间：12:29 2025-11-30 HKT

环亚拍卖行发言人表示，屯门碧翠花园21座中低层B室银主盘，面积709方呎，属3房套间隔，银主叫价420万元连车位推拍，较银行估价约510万元，低90万元或18%，呎价约5,924元，将于12月2日（周二）拍卖，同场共有59项物业可供竞投。

碧瑶湾银主盘开拍价低估价24%

忠诚拍卖行发言人说，薄扶林碧瑶湾27座低层C室银主盘，面积1,314方呎，以1,133万元连车位推拍，较银行估价约1,500万元，低367万元或24%，呎价8,623元，将于12月3日（周三）拍卖，同场共有约27项物业可供竞投。

元朗鳌磡减价至260万「翻拍」

黄开基拍卖行发言人指，元朗鳌磡双号一个银主盘，建筑面积691方呎，为2房间隔，附连平台及天台，银主早前以330万元推拍，现减价至260万元「翻拍」，较银行估价约440万元低180万或41%，建筑呎价3,762元，将于12月3日（周三）拍卖，同场共有27项物业可供竞投。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

