薄扶林贝沙湾 宽敞巨厅优雅舒适 细赏全海景观

港岛薄扶林地标豪宅贝沙湾，背山面海，四周环境恬静舒适。今天精选该屋苑2期南岸5座高层单位，实用面积1320方呎，内栊附有品味靓装，享全景海景，最新叫价2900万，实用呎价约21970元。

甫入单位，即见厅堂以木系风格为装潢主调，甚有格调，背景墙髹上深绿色吸引视觉焦点。屋主利用家具摆位巧妙地划分出客饭厅，近门口为饭厅，置有中式实木圆桌及6张配餐椅，旁边摆有木柜等，背景墙前则放置白色皮沙发，中间设茶几，塑造舒适休闲的客厅。

厅堂设落地玻璃采光，紧接为大露台，前迎无际海景，景色舒泰，令人放松。

1320呎3房间隔

单位提供3间房，走进主人套房，房内置中摆放大床，并订造收纳柜连化妆枱，近玻璃前更摆放小圆桌，可让小两口在海景下小酌。

浴室方面，洁具齐备，设浴缸浸浴，备窗户通风。

厨房内设有双边工作枱，方便备料，亦提供多组厨柜作收纳不同物品，已附齐全煮食设备。

贝沙湾分6期发展，提供逾约2700个单位，其中包括分层单位及洋房，其中第2期车岸楼龄为21年。屋苑有大型住客会所，提供泳池、健身室及餐厅等。

交通方面，住客自驾出中环只需约15分钟。

此外，项目邻近数码港商场及海滨公园，休闲休憩配套齐全。

放盘单位资料

物业名称：贝沙湾

地址：贝沙湾道38号

楼龄：21年

单位：2期南岸5座高层

实用面积：1320方呎

间隔：3房2浴连工人房

叫价：2900万元

呎价：21970元

代理行：OKAY.com 屋企

电话：9782 6791（Martina Bin）

*相片由代理行提供