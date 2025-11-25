上环盈峰一号 宽敞大厅时尚亮丽 千呎海景天台

上环单幢盘盈峰一号，邻近港铁西营盘站，出入交通方便。是日为大家介绍当中的A座高层特色单位，实用面积1291方呎，3房间隔，内附品味靓装，附连逾千呎海景天台，现以月租11.5万放租，实用呎租约89元。

甫入单位，大厅有特高楼底，以素白为主调配以浅木地板，两厅可以家具区分开来，饭厅置有五人饭桌，并挂有挂画。客厅有三人座沙发另有3张单人沙发，打造舒适写意的休憩空间。客厅另有落地玻璃窗，引自然光入室，一室通透明亮。特别一提，客厅设有内置楼梯直通偌大天台，可享无遮挡海景。

1291呎3房间隔

单位为3房，每个房间都能轻松欣赏到无遮挡的海景。主人房置中置可三边落床的双人床及2个床头柜，另有阔窗助充分阳光照入屋内。

盈峰一号共有约155个单位，设住客会所，提供健身室、按摩池等。另外，大厦属小学11校网，名校林立。

必睇靓位

坐享海景，景观怡人

罕有连逾千呎天台特色单位

内栊备品味靓装

邻近西营盘站

放盘单位资料

物业名称：盈峰一号

地址：上环和风街1号

楼龄：17年

单位：A座高层连天台

实用面积：1291方呎

1022方呎（天台）

间隔：3房

叫租：11.5万元

呎租：89元

代理行：OKAY.com 屋企

电话：9098 7079（黄先生）

*相片由代理行提供

