Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环盈峰一号 宽敞大厅时尚亮丽 千呎海景天台

笋盘推介
更新时间：17:30 2025-11-25 HKT
发布时间：17:30 2025-11-25 HKT

上环单幢盘盈峰一号，邻近港铁西营盘站，出入交通方便。是日为大家介绍当中的A座高层特色单位，实用面积1291方呎，3房间隔，内附品味靓装，附连逾千呎海景天台，现以月租11.5万放租，实用呎租约89元。

甫入单位，大厅有特高楼底，以素白为主调配以浅木地板，两厅可以家具区分开来，饭厅置有五人饭桌，并挂有挂画。客厅有三人座沙发另有3张单人沙发，打造舒适写意的休憩空间。客厅另有落地玻璃窗，引自然光入室，一室通透明亮。特别一提，客厅设有内置楼梯直通偌大天台，可享无遮挡海景。

1291呎3房间隔

单位为3房，每个房间都能轻松欣赏到无遮挡的海景。主人房置中置可三边落床的双人床及2个床头柜，另有阔窗助充分阳光照入屋内。

盈峰一号共有约155个单位，设住客会所，提供健身室、按摩池等。另外，大厦属小学11校网，名校林立。

必睇靓位

坐享海景，景观怡人
罕有连逾千呎天台特色单位
内栊备品味靓装
邻近西营盘站

放盘单位资料

物业名称：盈峰一号
地址：上环和风街1号
楼龄：17年
单位：A座高层连天台
实用面积：1291方呎
          1022方呎（天台）
间隔：3房
叫租：11.5万元
呎租：89元
代理行：OKAY.com 屋企 
电话：9098 7079（黄先生）
*相片由代理行提供
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前