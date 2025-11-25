Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德 嘉汇 修长大厅原木色调 望区内市景 房间方正实用

笋盘推介
更新时间：06:00 2025-11-25 HKT
发布时间：06:00 2025-11-25 HKT

启德区发展日渐成熟，基建设施陆续落成，生活配套齐全。是日推荐嘉汇9座低层F室，实用面积605方呎，3房1套间隔，厅房光洁，向南靓方位，最新叫价1120万，实用呎价约18512元。

走进单位，空间工整四正，已铺设木地板及髹上雪白墙色，新买家只需添置家私即可。厅堂设落地玻璃连接露台，望区内市景，同时为室内注入太阳光。单位为3房1套间隔，所有房间方正实用，其中的房间所见，已有企理装修，没有窗台设计，可尽用空间摆布家具。开放式厨房近门口，已配置齐全厨具及煮食设备。

由嘉华发展的嘉汇，由4幢共8座大楼组成，提供900伙，标准单位由1房至4房不等。此外，该屋苑位处小学34校网，不乏传统名校。

放盘单位资料

物业名称：嘉汇
地址：启德沐宁街7号
楼龄：7年
单位：9座低层F室
实用面积：605方呎
间隔：3房1套
叫价：1120万元
呎价：18512元
代理行：中原地产
电话：6609 3352（郭先生）/ 6972 1623（施先生）
*相片由代理行提供

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前