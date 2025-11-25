启德 嘉汇 修长大厅原木色调 望区内市景 房间方正实用

启德区发展日渐成熟，基建设施陆续落成，生活配套齐全。是日推荐嘉汇9座低层F室，实用面积605方呎，3房1套间隔，厅房光洁，向南靓方位，最新叫价1120万，实用呎价约18512元。

走进单位，空间工整四正，已铺设木地板及髹上雪白墙色，新买家只需添置家私即可。厅堂设落地玻璃连接露台，望区内市景，同时为室内注入太阳光。单位为3房1套间隔，所有房间方正实用，其中的房间所见，已有企理装修，没有窗台设计，可尽用空间摆布家具。开放式厨房近门口，已配置齐全厨具及煮食设备。

由嘉华发展的嘉汇，由4幢共8座大楼组成，提供900伙，标准单位由1房至4房不等。此外，该屋苑位处小学34校网，不乏传统名校。

放盘单位资料

物业名称：嘉汇

地址：启德沐宁街7号

楼龄：7年

单位：9座低层F室

实用面积：605方呎

间隔：3房1套

叫价：1120万元

呎价：18512元

代理行：中原地产

电话：6609 3352（郭先生）/ 6972 1623（施先生）

*相片由代理行提供