希愈调乱胚胎案｜议员促修例设24小时通报机制 重大事件须同步通报衞生署

希愈生殖医学中心早前被揭送往中大实验室的9个胚胎活检组织样本中有8个不属个案父母，中心在事发后未有即时通报人类生殖科技管理局，被质疑是现行监管机制存在重大漏洞。立法会议员林琳及苏绍聪今（6日）举行记者会时建议立法强制要在24小时通报事故，亦要提高持牌机构的违规成本。

立法会议员林琳及苏绍聪建议加强生殖科技的监管。

林琳：延误通报不可接受 倡强制24小时呈报

林琳指出，事故发生于今年5月，惟涉事中心却迟至6月17日才向人类生殖科技管理局通报，期间相隔近两星期。她指出中心在发现异常后仅自行调查，未有即时知会监管部门，令受影响市民未能及早获悉事件并作出跟进。她又提到，管理局于6月18日成立调查委员会后，延至7月3日才通报衞生署，整个通报及应对流程存在明显延误，认为需要检讨改善。

她建议透过修例全面改善现行制度，包括修订现行实务守则，规定样本取样、封管、运送、接收每一环节须双人核对留纪录。此外，同时设立法定24小时强制通报机制，发生涉及胚胎或样本混淆等重大事件，持牌机构必须同步通报管理局及衞生署，以便监管部门迅速介入，尽快联络受影响人士，减低事件的影响。

林琳建议透过修例全面改善现行制度。

她续指，现行实务守则对通报时限并无约束力，仅属指引性质，未能有效规管持牌机构。她要求当局清晰列明撤销牌照的准则，并呼吁涉事中心主动联络所有曾接受服务的市民，安排后续跟进。对于有指部分市民未能获联络，她建议相关部门主动协助，确保受影响家庭获得所需支援。

苏绍聪：监管权责重叠模糊 须厘清重大事故定义

苏绍聪则表示，从法律及监管架构层面分析，指现行《人类生殖科技条例》未有订明应急机制及通报安排，一旦发生事故，单靠现有守则难以厘清由哪个部门负责跟进、向谁通报。他亦指出，人类生殖科技管理局与衞生署两套系统在事故通报标准、应急处理流程及巡查跟进机制上并不一致，未能完全衔接，容易产生权责不清的问题。

监管程序存灰色地带 倡建立统一监管机制

他建议政府考虑建立统一监管机制，并就双重牌照的监管分工进一步厘清，确保两套系统能够统一协调，消除因监管重叠而产生的空隙，提升整体监管效能。苏绍聪亦指出，事件反映监管程序存在灰色地带，特别是送交检验、样本识别等环节应否视为医疗程序的一部分，目前并无清晰界定。

他又指，由于医疗程序所受的监管要求较非医疗程序更为严格，若相关环节未被明确归类，或会影响监管的严谨程度，故建议将整个胚胎及样本处理流程纳入全面精细的监管架构，并清晰界定何谓「重大事故」，以避免因权责不清而延误应变。

记者、摄影：叶芷均

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