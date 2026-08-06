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未开始已经结束？立会暑假审医委会改革条例 一议员先行退出｜Kelly Online

政情
更新时间：13:59 2026-08-06 HKT
发布时间：13:59 2026-08-06 HKT

立法会正在休会，但强调并非「放暑假」，个别委员会会议在8月仍会举行，包括涉及医委会改革的《2026年医生注册(修订)条例草案》，将于本月25日举行首次法案委员会会议。委员会原本有15名委员，不过选委界新丁魏明德近日去信委员会主席申请退出，理由是获安排于8月及9月参与多项海外考察及交流行程。

议员指做法不理想

魏明德7月30日去信法案委员会主席陈家珮，称「原拟就审议工作稍尽绵力，惟因近期职务调动，本人已获安排于8月及9月参与多项海外考察及交流行程，包括国家层面会议，时间上与委员会会议及相关工作有所重叠」，因此在召开首次会议前退出委员会。魏明德本身是全国政协委员、香港城市大学校董会主席。

有议员指，因法案审议需要「金晴火眼」，钻研法例细节，与其他议员协力补位，现时少了一名议员虽影响不大，但做法欠理想。

双非脑瘫婴案被拖延16年，揭示医务委员会处理投诉过慢问题。医衞局早前提出修订《医生注册条例》以改革医委会，修例围绕4方面，包括让医委会组成多元，维持医生委员不减，同时增加3名非医生的医疗专业业外委员至31%；改革医委会申诉处理机制，将现有的初步侦讯委员会（初侦会）及研讯小组改为「医务调查组」和「医务审裁团」，并为其提供更多支援及权力，同时设4级罚则，取消缓刑；保护社群福祉，将被法庭裁定违反严重罪行的医生即时除牌；以及要求医生持续进修、放宽非本地医生特别注册要求。

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