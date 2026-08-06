大棋盘｜部分议员「零发言」 李慧琼变身「反驳队」护尊严 两选委界新丁表现惹议

立法会正在休会，议员纷纷出访考察、落区，亦有议员趁空档外游叉电。自从88名议员上月完成北京研修回港、出席特首「对谈交流会」后，近日多名议员接力发文大赞交流会形式，又「回带」半年前港澳办主任夏宝龙有关「坚持和完善行政主导」的讲话，成为另一道政治风景线。

行政主导虽非新事物，但自从国家领导人去年底听取李家超述职、提出「坚持和完善行政主导」后，已成为推动香港实现良政善治的重要原则。政圈近日再次卷起「学习风」，多名立法会议员出席特首「交心会」后，纷纷发文强调行政主导的重要性，例如民建联郑泳舜称凭借高效率的行政主导体制，香港得以逐步破解困扰多年的老大难问题，如取缔劣质㓥房。

不止立法会议员，大批区议员近日亦在社交平台轮流出帖，表明要坚定维护行政主导体制，作为地区服务者，将坚定挺行政长官及特区政府依法施政，积极反映社情民意。有建制中人说，这类「大合奏」属表态性质居多，关键是如何做到，以提升特区管治效能，除了在宪制层面讨论，更应在行动上体现。

另一边厢，近日有报道指本届立法会上任7个月以来，部分议员在委员会「零发言」。立法会主席李慧琼其后在报章撰文反驳，称报道未能全面反映议会运作实况，容易误导公众，强调发言应重质素而非次数。据闻，李慧琼在文章刊登当日，把连结分享到议员通讯群组中，多名议员阅后纷纷给予「感谢」、「加油」等Emoji，大赞「主席英明」，感谢她为议员「仗义执言」。

C15+召集人陈绍雄翌日接力撰文，质疑以发言次数或长短，作为衡量议员表现的硬指标未必妥当；随后不同学者、建制人士齐齐加入「反应堆」，强调议员履职表现须综合评判。有资深建制人士说，李慧琼身为主席，出言维护议员尊严是恰当做法，但与此同时，议员应接收社会的看法，想方设法提升议政水平。

发言次数确实并非越多越巴闭，若为问而问，意义不大，但议员提问或发言又是否搔着痒处呢？今届议会新丁多达40人，有多少人发言质量并重，言人人殊。近日质疑落区打卡风气的经民联新丁邓铭心，成为政界茶余饭后讨论人物，有代议士透露，她已非第一次发言惹祸，并翻旧帐指今年4月发展事务委员讨论九龙城贾炳达道联用大楼工务项目，邓发言时质疑项目用「设计及建造」（design and build）模式有问题，工作并非普通承判商可胜任。

该代议士指，邓铭心言论引起部分工程界人士哗然，因「设计及建造」是常见做法，尤其是具一定规模、要顾及施工复杂性的工程，认为她是工程师出身，不可能不明白，直指其政治智慧有待提升。

邓铭心回复指尊重不同看法，强调并非反对「设计及建造」模式，只是认为该项目有商榷余地。她解释，工程中若以统一价钱由承建商包揽设计工作，承建商再招标时或采取「价低者得」压低设计成本，影响工程质素，又称当日发言时间有限，或令人有所误会。

另一选委界新丁的议政风格亦令人皱眉头，有政圈中人指，该议员经常拍片点评时政，号称有百万粉丝，惟在委员会发言时，不时花大量时间说自己「有几把炮」，到时间快结束时才提出问题。有圈中人慨叹，议会不是个人宣传平台，要获得尊重和认可，应多花时间出谋献策，而非自我吹嘘。

聂风



