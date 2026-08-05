施政报告2026︱中总倡香港应升级至「超级合伙人」 五年规划至少「一年一检」

政府正就本港首份「五年规划」及新一份《施政报告》进行咨询。香港中华总商会提交两份意见书，中总就「五年规划」四大愿景，包括建议香港要升级角色、提速北都发展、推动传统产业与创科产业相互赋能，以及提升软实力巩固香港国际形象，提出65项具体建议。

香港应由联系人、增值人升级至「超级合伙人」

升级角色方面，中总认为香港应由「超级联系人」、「超级增值人」，升级至「超级合伙人」，推动与大湾区专业服务资格双向认可，深化跨境协作，探索河套合作区「数据特区」试点；推动规则标准与企业「双出海」；拓展新兴市场经贸网络，支持企业以「品牌与供应链结合」模式出海；拓展伊斯兰金融与清真经济。

倡成立北都事务办 统筹招商引资等

至于提速北都，中总建议推出先行先试创新制度安排，成立「北都事务办」，统筹招商引资、项目开发等，简化规划程序；推动大学城与产业联动发展；打造跨境电商产业基地；支援中小企参与北都建设。

推动传统产业与创科产业相互赋能方面，中总建议巩固提升国际金融中心地位；推动创科产业全链条发展；为人工智能发展赋能；打造完整人才服务链。提升软实力巩固香港国际形象，则建议打造「品牌出海」黄金跳板，申请香港为「世界品牌日」永久主办地；打造「维港北岸国际文化创意走廊」；活化非遗文化、强化人才培育。

蔡冠深：「五年规划」起码要「一年一检」

中总会长蔡冠深更建议，就本港「五年规划」，政府应落实规划工作机制，由政府主导联合商界、智库及学界代表，组成规划实施检视委员会，定期召开会议，评估政策范畴实施进度，检视整体成效及重大项目进展，包括订立硬指标纳入政府问责体系，并订立软指标，反映整体发展愿景和方向。

被问到多久要做一次检讨，他表示已向政府提交意见书，认为起码要「一年一检」，始终5年时间长，可以有很大变化。他亦称，「五年规划」最重要是如何对接国家「十五五」规划，协助香港融入及服务国家发展大局，故建议成立的规划实施检视委员会，没有「硬指标」要做到甚么，只检视情况、提出意见。至于部门能否达标、以至有否惩罚，他则指不作评论，交由特区政府处理。

被问到政府提出订立北都专属法例，并包括税务优惠政策，当局拟修订《税务条例》处理。蔡冠深认为，如在《税务条例》中处理，或可惠及更多商界在港做生意，但若想针对性特别鼓励落户北都，放在北都专属法例中有其独特性，重申商界更希望招商引资政策当局能保有弹性。

记者、摄影：郭咏欣

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