大棋盘︱「铁拳教育」适用香港阻欺凌？政界盼介入机制更清晰

韩剧《铁拳教育》早前热播，「教权保护局」以强硬手段处理校园欺凌、教权受损、对抗怪兽家长等，虽然「以暴制暴」剧情显得夸张，但观众却看得痛快，背后反映的是令人无力的教育现实环境。在香港，没有多少人再认同体罚，但青年朋辈之间的欺凌行为一直存在，难以禁绝，特首李家超近日在地区咨询会中，更被教师当面问及此现象。有政圈人士直言，香港对校园欺凌处理仍有一个明显空子，尚待完善。

欺凌现象成因众多，或出于「巴闭、英雄主义」，又或是心智未成熟、管教方式不当等，霸凌者行为甚至可能是无意识，但对于被霸凌的一方，身心影响不容小觑。根据数字，教育局在2020/21至2024/25五个学年，接获72宗涉及朋辈之间校园欺凌的投诉、举报和求助个案，当中15宗确定成立或部分成立。

不过现实上，学校可能基于维护校誉、免影响招生等原因，对欺凌行为往往采取息事宁人、大事化小的态度，间接纵容问题；即使有介入，教师亦可能因工作量等因素，将欺凌事件简单归类为「冲突」，未能有效制止，上述数字或只是冰山一角。

「加害者有时比受害者更理直气壮」

上周地区咨询会中，有教师建议参考内地《治安管理处罚法》，将欺凌行为列入治安管理范畴，让公安机构介入处理。李家超对此颇有保留，强调尽可能不用高压方式处理，而是让他们轻微犯错时，有改过自新机会。不过落到实际层面，循循善诱又是否足以让欺凌者突然「良心发现」？正如剧中提到，加害者有时比受害者更加理直气壮。

行会成员陈健波近日煲剧后有感而发，形容自己看得「义愤填膺」。他向笔者指，戏剧内容必定稍为夸张，「以牙还牙」可博取观众一时快感，但实际上并不可行，但既然该剧引起香港观众共鸣，或多或少反映现时制度未能杜绝问题。他透露过往担任议员时，收过一些欺凌求助个案，情节十分离谱，但学校层面无法处理，需透过议员寻求教育局介入。他期望政府针对欺凌问题，要有清晰介入机制，防范问题恶化。

教育界议员邓飞则指，本港一直有机制处理，早年因应童党、黑社会渗入校园等问题，警方建立学校联络计划，亦有总督察负责警区内校园事宜，「唔系话香港太宽松，而系因为已经有执法机制，所以有空间去讲『循循善诱』。」不过他直言，现实问题是学校有心魔，担心欺凌事件公开后会影响招生，尤其本港学校有「招生内卷」现象，更为紧张。但他强调「病向浅中医」，尽早专业介入，将问题消弭于萌牙状态。

他又指，欺凌行为亦包括人格侮辱、杯葛、恶意中伤等形式，法律上难跟进，「有学生开群组攻击一个同学，周不时影佢相、用『深伪』改图去侮辱佢，点处理呢？」他认为，现时法律对精神上、名誉上的恶性行为，仍未有充足法律规范，他有意委托立法会研究部参考其他地区经验，找出适合香港的做法。

官场中人：强制举报虐儿条例 不容学校隐瞒欺凌

有官场中人就提醒，现时《强制举报虐待儿童条例》不容许学校对疑似欺凌行为知情不报，心理精神损害亦是规管范围；当然每宗个案是否违法要看具体情况，但若欺凌情况持续发生，校方有责任举报，强调当局会尽力保护儿童。

《铁拳教育》痛击校园阴暗面，大快人心，但「暴力」背后真正的讯息，是让加害者接受惩罚，替受害者讨回公道。篮球教练翁金骅涉嫌掌掴学生事件，近日因证据不足未被检控，反映不论是朋辈间的霸凌，抑或教职员过火的管教，现行机制都存在一定的灰色地带，需要政府和社会给予更大的重视。

聂风