港区人大代表团赴皖首日考察 领略科技创新成果 推动皖港两地交流合作

由组长马逢国、全国人大常委会委员李慧琼、副组长吴秋北及陈勇率领的第十四届港区全国人大代表调研组，于本月3至9日前往安徽省进行调研行程。代表团于3日晚抵达安徽合肥，4日正式展开一连串实地考察，深入了解安徽在科技创新、红色文化传承及大科学装置建设等方面的最新成果。

走访安徽创新馆 见证科技成果转化成效

调研组在今早(4日)到访安徽创新馆，视察并了解安徽创新成果与科技发展历程。安徽创新馆以科技成果转化交易为核心，全面体现「展示窗口、实用平台、先行示范」三大功能定位，并构建「政产学研金服用」七位一体服务体系，促成科技成果转化交易金额超1670亿元。

港区人大代表团。

接着，调研组前往渡江战役纪念馆，瞻仰并了解渡江战役的革命历史。渡江战役纪念馆是国内唯一全面记录渡江战役辉煌史实的专题馆。其后，调研组来到安徽名人馆，视察并了解安徽的历史人文底蕴。安徽名人馆系统展示了从先秦到当代的安徽历史名人，涵盖政治、军事、文化、科技等各个领域的杰出人物，包括老子、朱元璋、陈独秀等。

探秘「人造太阳」EAST 刷新聚变研究世界纪录

调研组在今午则到中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所，深入了解全球首台全超导托卡马克核聚变实验装置。该研究所主要开展高温等离子体物理及磁约束聚变工程技术研究，先后建成世界首个非圆截面全超导托卡马克装置「东方超环」（EAST），更在去年1月，实现1亿摄氏度等离子体稳态运行1066秒，刷新世界纪录。

港区人大代表团。

考察聚变堆园区 代表寄语皖港合作共赢

随后，调研组赴聚变堆主机关键系统综合研究设施园区，视察并了解合肥未来大科学城总体规划及发展情况。该园区是合肥获批综合性国家科学中心后首个落户的国家重大科技基础设施项目，旨在解决大型聚变堆关键技术问题，提供全尺寸综合实验平台。

代表团一致表示，通过首日考察，深切感受到安徽在科技创新领域的强劲实力和红色文化的深厚底蕴，切实感受到安徽在国家科技创新格局中正发挥越来越重要的作用，而国家主席习近平关于科技创新的重要论述亦为安徽乃至全国的发展指明了方向。

代表团指出，香港作为国际创新科技中心，与安徽在科技创新领域具有广阔的合作空间，期望以此次考察为契机，充分发挥港区人大代表的桥梁纽带作用，积极推动皖港两地在科技、经贸、文化等领域的交流合作。