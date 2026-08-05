议政随想︱范骏华：《私校名册制定筑基石 助力香港教育高质量发展》

特区政府透过多元发展策略持续招揽国际人才，令香港专上教育体系的非本地学生规模逐步扩张。统计数据显示，教资会资助课程的非本地学生，由2023/24学年23,100人上升至对上一个学年的26,600人，录得15%的增幅；而六所获准取录内地学生的自资院校，非本地学生数目同期亦由4,600人显著攀升至上学年8,300人。可见「留学香港」品牌吸引力逐步提升，香港愈发受到海内外求学人士青睐。

教育局公布「私立学校名册」，形成权威的官方「白名单」，以便家长可以随时检视认可学校的核心资讯，全面掌握学校的管治体系、财务稳定性与合规办学情况。

教育是城市发展的核心动能，更是香港吸引国际人才的关键名片。为构建具国际竞争力的教育枢纽，特区政府不断优化本港整体教育体系与配套服务。其中，资源丰富、模式多元且质素优良的私立教育体系，不仅是香港教育体制的重要组成部分，亦是吸引海内外优秀人才来港发展的核心竞争优势。

而私立教育管理机制、营运规范，以及其专业度与透明度向来都是社会上不少学子与家长所关心。有见及此，教育局近日正式公布涵盖国际学校、私立小学以及私立中学的「私立学校名册」。将所有遵守《私立学校实务守则》规范的学校统一收录于名册之中，形成权威的官方「白名单」，以便家长可以随时检视认可学校的核心资讯，全面掌握学校的管治体系、财务稳定性与合规办学情况。此举扭转了过往学校资讯零散、被动接收的困境，让择校流程变得更加公开、透明。逐步破解教育资讯不对称的痛点之余，令求学人士更安心、安全、放心地选择学校。相信长远可优化本地教育环境，完善香港国际教育枢纽的建设体系，为香港构建国际教育枢纽、实现长远高质量发展筑牢基础。