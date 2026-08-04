大棋盘︱公务员参与新皇岗口岸演练可获车马费 政府确认：交通费可按规定获发还

新皇岗口岸开通如箭在弦，实施「一地两检」安排及「合作查验、一次放行」通关模式，待港深双方测试及演练后，畅顺后将决定正式通关日子。特区政府明言将动员逾万名公务员参与压力测试，不过与去年启德体育园开幕测试不同，新皇岗口岸由于涉及过关、边境交通疏散等细节，相信复杂程度更高。

保安局局长邓炳强上周六带领立法会议员参观港方口岸大楼，他当时指将进行逾100个测试，涵盖交通流量、机电、反恐等范畴，之后再与深圳进行逾万人的大型测试；人手方面，政府会参考体育园经验，动员公务员参与测试。去年体育园开幕前夕，政府安排公务员、地区人士、青少年团体等，参与近20场演练，其中公务员涉及约14万人次公务员，每位可获车马费100元；地区人士亦有约1万多，可获车马费150元。

公务员料皇岗演练技术细节复杂

有曾参与启德演练的公务员提醒，新皇岗口岸情况远比启德复杂，因为启德演练涉及人数规模虽较多，但演练主要针对场内外配套、疏散安排等，参与者可自行到场，完成后原地疏散，顺便做公共交通压力测试。

相对地，新皇岗大楼地域上在深圳范围内，涉及人员的过境、回港等安排，同时由于来往新大楼的公共交通工具尚未到位，政府或要额外安排人手及交通工具，接驳人员进出，「内地可以坐地铁通往深圳各区，但港方通往市区交通，现时乜都未有」，相信要疏理的技术细节颇多。

公务员工会联合会总干事梁筹庭指，不少公务员从新闻才悉得政府有意安排公仆参与演练，目前未知细节，但由于新口岸位处禁区，照理参与演练的人士不能自行到场，一切要听从政府安排。他期望当局尽快说明，若涉及员工私人时间，应提供合理补偿。

上周参观口岸大楼的立法会保安事务委员会主席邵家辉表示，演练最重要是检视人流高峰期时，过关的畅顺程度，特别是公共运输交汇处前往大楼的「上落交接位」，会否出现严重樽颈位。至于安排演练人员前往口岸及离场疏散，他指现时法律上口岸部分已移交香港管辖，相信政府有能力作合适安排。

邓炳强早前指，会动员公务员参与演练。

保安局回复指，特区政府与深方现正全面展开后续准备工作，包括进行涵盖约20个类别、超过100个不同规模的演练和测试，包括系统测试、交通流量测试、压力测试、应急演练等；当中亦包括预计将有过万人参与的大型演练。政府将参考过往大型基建演练测试的经验，透过跨部门协作，动员公务员参与，全面测试皇岗口岸和周边设施的承载能力。

局方又指，通过不断演练及持续优化细节安排，为皇岗口岸通关作出周全准备。公务员参与皇岗口岸演练属于履行职务的性质，有关人员在参与演练期间涉及的交通费，可根据《公务员事务规例》的规定获发还。

聂风