何永贤分享房屋政策助长者安居 与老友记茶聚暖心暖胃︱Kelly Online

房屋局致力推广乐龄安居，实现跨代共融，提升社会幸福感。房屋局局长何永贤上周出席「卓越影响力论坛2026」，分享政府在房屋政策上支援长者的工作，包括在屋邨引入「幸福设计」以及提供简约公屋等选择。她随后亦参与「爱心食肆」活动，与长者街坊茶聚。另外，房屋局副局长戴尚诚亦参观黄金时代展览，期望与各界携手建设乐龄社会。

幸福设计与简约公屋 构筑乐龄安乐窝

房屋局局长何永贤上周四（7月30日）出席由星展基金会与黄金时代基金会合办的「卓越影响力论坛2026」，并在会上向来自新加坡及本港的政府、商界和社福界代表，分享港府在房屋政策上支援长者的工作。

何永贤指出，当局透过工作坊和小游戏，收集长者住户对幸福生活的想像，并将有关理念融入屋邨的「幸福设计」中，以打造更友善的长者设施及具共融互动元素的社区空间。此外，政府亦为居住于恶劣「㓥房」环境的长者提供简约公屋及过渡性房屋等选择，在居住保障之外提供相应的社福支援，并正着手取缔劣质「㓥房」，期望在硬件和软件上真正做到「建屋建家」。

爱心食肆派餐券 鼓励长者见朋友

论坛结束后，何永贤随即前往鸭脷洲邨参与「爱心食肆 赏你惠食」第五轮活动，与立法会饮食界议员梁进，以及基督教宣道会利福长者邻舍中心的街坊一同享用下午茶。该活动透过全港长者中心等渠道派发餐饮优惠券，鼓励长者多出门与朋友相聚。

此外，房屋局副局长戴尚诚于上周五（7月31日）参观了第11届黄金时代展览暨高峰会，向各界分享房屋局在支援长者方面的工作，包括硬件上的「幸福感」建设、利用科技协助长者乐龄安居，以及与社会各界探访长者等活动。房屋局期望未来继续与社会各界携手，在社区营造更浓厚的关爱长者气氛。