楼盘「有英无中」？梁振英批「扮高档」：明明是销售给中国人 扮「鬼」吓人心态要不得

全国政协副主席、前特首梁振英在社交平台发文表示，过往楼盘先有中文名，再以拼音音译成英文；后来发展商在中文名以外，另创一个完全不相关、「扮高大上」的英文或其他外文名称；近来更有个别楼盘索性只有英文名，完全没有中文。

梁振英：地产公司职员和代理 英文发音可能「见不得人」

梁振英直言，楼盘销售对象明明是中国人，竟然没有中文名，令人「莫名其妙」。他认为原因只有一个，就是要「扮高档」。他又指部分地产公司职员和地产代理，自身英文水平亦不足，连楼盘英文名也发音「见不得人」，直言对此感到讽刺。

梁振英：双语社会中英文不可偏废

梁振英强调，香港是双语社会，中英文皆不可偏废。他批评，若心态上真是在市场上扮「鬼」吓人，更是要不得。

汪敦敬：中文字「好多都用过」 同意只得英文实用上不便

祥益地产总裁汪敦敬向《星岛头条》分析，梁振英说法有理，买楼人士牵涉的阶层很多，而香港现时楼市，内地买家占显著份额，「总有啲客对英文咬字掌握得无咁好」。

他指近年部分楼盘，用的名称要么只有英文，即使有中文字亦非常生僻难读，估计是因为适用于楼盘的中文字「好多名都用过」，剩下变化不多，发展商可能因应销售上的需要，有不同的策略，但建议屋苑入伙后，可以同时提供中、英文名，「有时住户未必掌握到英文咬字，的士司机亦都未必识听。（只设英文名）销售上可能有佢用途，但实用上不方便。」