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立法会部分议员委员会零发言 李慧琼撰文回应报道：易令公众误解 应整体评价工作表现

政情
更新时间：11:14 2026-08-03 HKT
发布时间：11:14 2026-08-03 HKT

立法会主席李慧琼于今日（3日）在报章撰文，回应日前有报道统计，指今届立法会上任7个月以来，部分议员在委员会「零发言」。她指出，有关报道未能全面反映议会运作实况，容易误导公众。

李慧琼在《明报》文章解释，议员是否发言涉及策略分工、避免重复论点等考量，《议事规则》亦不鼓励重复发言。她强调，议员在会议外的书面质询、约见官员、实地视察及地区服务等「看不见的工作」，同属履行职责的重要部分，其繁重程度「比荧光幕前有过之而无不及」。衡量议员表现不应单纯以会议发言次数为指标，将每位议员视为独立「发言个体」进行统计，亦容易忽略立法会内部政党分工、党团协作的现实，故公众不宜以「有否发言」作为评核标准。

指「发声价值应重质素而非次数」

她指「发声之价值应重质素而非次数」，评核议员表现的客观准则在于「代议」与「监督」的实效，包括能否提出贴地政策建议、推动政府改善施政及解决市民难题。她透露，今届议员已开设227间地区办事处，为历届之冠，出席率及投票率亦属最高，体现团队协作成果。她呼吁公众及传媒多留意议员会内会外的整体工作，而非单纯聚焦发言次数。

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