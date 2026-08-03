大棋盘︱毕业生揾工难 经济增长胜预期青年无法受惠 「体感」有落差

踏入毕业求职季节，不少应届毕业生正苦恼于职场规划，即使是以往吃香的专业工种，今年职位空缺及资源亦有所减少。特首李家超昨日出席地区咨询会，两名青年人提到大学毕业难找工作，这情况在AI时代特别尖锐。但与此同时，今年上半年经济增长达5.1%，胜于预期，然而身在就业市场前线的青年生力军，他们的「体感温度」与亮丽经济数据似乎并不一致。

上半年经济增长5.1%胜预期 青年身处「平行时空」

昨日咨询会上，大学生侯先生指青年失业率创近年新高、企业初级职位大减逾半，建议政府参考内地及新加坡做法，推出初入职场青年的资助，协助他们站稳阵脚。另一青年唐小姐提到2022年推出的「绿色和可持续金融培训先导计划」效用不错，建议扩展到其他新兴产业，协助转型，尤其现时大学生出现「技能与市场需要脱节」。

李家超回应指，科技发展是创造优质就业的关键，将带动产业升级，青年未来收入前景亦会更好；透过推动产业升级转型、产学研一体化合作，配合技能课程、制造更多优质就业岗位，协助毕业生进入职场。

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政圈人士：愿景是长期的 失业冲击是即时的

有政圈中人认为，特首的说法原则上是正确，惟现时青年失业率达11%，对于受就业市场冲击的青年人来说，毕业便等于失业，他们的不安情绪需要重视。另一方面，北都规划仍在建设阶段，愿景落实需时，但对刚毕业大学生来说，失业冲击是即时性。

《星岛》日前报道，昔日被视为「铁饭碗」的护士行业，今年出现职缺收紧，部分毕业生至今未获公院或大型机构聘用，原因包括人手供应增多、经济环境欠佳等。其他行业如教育界，因应生育率低、缩班并校等，据说今年中小学教职亦特别难求。

港专学院助理教授颜汶羽表示，今年整体就业市场放缓，即使是护理这类受AI冲击较少的行业，毕业生亦有「揾工难」情况。他指现时教育制度与就业市场脱节，例如几年前需要医护人手，机构就加大学额，但数年后学生毕业时市场已是另一景象，学生随时「毕业即失业」，认为未来整个教育体系都要准确把握市场趋势，因应政府的人力需求预测调整学额。

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官场中人：青年担忧合理 会重点关注科技对青年就业影响

本身是大学教授的立法会教育事务委员会主席刘智鹏则指，大学学科不会完全对得上人力市场，尤其非专业科系，近年随着AI发展，连专业职系都受到冲击。他说无论社会发展甚么产业，一样需要大量从业人员，关键是如何帮助他们转型，期望大学课程内容增加与创科相关教学，并尽早培养所有学生的AI和科技素养。

他认为特首的回应有根据，北都大学城推动未来产业发展，确实是香港的重大机遇，分别是政府能否再进一步清晰告诉青年人，「北都几时可以制造到『饭碗』出来、对大家有乜嘢具体帮助」；未来讲述北都机遇要更加具体，有时间表、具体工种和数目等，青年人就会有所期盼。至于增设「初入职场」资助，他认为资源要用得其所，例如与北都发展密切相关，「否则就咁扔嚿钱落去，几年之后就无用，只会浪费」。

有官场中人指，AI对就业市场的冲击，政府完全看在眼里，专上教育确实需要不断与时俱进，两位青年提问也问到重点，预告今年底推出的「人力推算」，虽然未必有「北都专章」，但必定重点谈及科技发展对青年就业人口的影响，以及他们如何适应当今就业市场的变化，找到自己定位。

笔者亦听闻，「绿色和可持续金融培训先导计划」扩展到其他行业的建议，有官员认为值得考虑和仔细研究，大原则是协助就业有困难的青年转型。

聂风